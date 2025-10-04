Подробно търсене

Катар заяви, че е в координация с Египет и САЩ за продължаване на преговорите по плана на Тръмп за Газа

Валерия Динкова
Палестинци бягат от северната част на ивицата Газа на фона на разрушенията от войната, 1 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/Abdel Kareem Hana
Кайро,  
04.10.2025 01:45
 (БТА)
Катар заяви, че е започнал да координира действия с посредниците Египет и САЩ за продължаване на преговорите относно плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, написа катарското Министерство на външните работи в социалната мрежа "Екс", цитирано от Ройтерс. Министерството заяви, че Доха приветства отговора на "Хамас" на плана на Тръмп.

Египет посочи, че се надява на "положително развитие" и обеща да положи всички усилия заедно с арабските страни, САЩ и европейските държави за постигане на постоянно спиране на огъня в палестинския анклав.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е обнадежден от изявлението на "Хамас" снощи, каза говорителят му Стефан Дюжарик.

"Той настоява всички страни да се възползват от възможността за слагане на край на трагичния конфликт в Газа", заяви в изявление Дюжарик.

Френският президент Еманюел Макрон също приветства отговора на "Хамас" и заяви, че освобождаването на заложниците и спирането на огъня са много близо.

"Освобождаването на всички заложници и спирането на огъня в Газа са на една ръка разстояние! Ангажиментът на "Хамас" трябва да бъде изпълнен незабавно", написа той в социалната мрежа "Екс".

Макрон обеща, че Франция "ще изпълни пълноценно своята роля в съответствие с усилията си в Организацията на обединените нации, заедно със САЩ, Израел, Палестина и всички свои международни партньори".

/ВД/

03.10.2025 23:05

"Хамас" се съгласи да освободи всички израелски заложници съгласно плана на Тръмп

Палестинското радикално движение "Хамас" тази вечер съобщи в изявление, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
03.10.2025 19:31

Ердоган е казал на Тръмп, че приветства мирните усилия, но Израел трябва да спре атаките, за да бъде постигнат успех

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е казал на американския си колега Доналд Тръмп в телефонен разговор днес, че Турция приветства усилията за постигане на мир в Близкия изток, но Израел трябва да спре атаките си, за да може тези усилия да
03.10.2025 16:08

Ситуацията с родилките и бебетата в ивицата Газа никога не е била толкова лоша, заяви УНИЦЕФ

Родилките и новородените бебета в Газа са изправени пред ужасни условия, докато болница „Насър“ в южната част на анклава е силно претоварена от бягащи от север пациенти и с почти привършени медикаменти, предупреди днес УНИЦЕФ, цитирана от Ройтерс.„Ситуацията с родилките и новородените в Газа никога не е била толкова лоша. В Болница „Насър“ виждаме коридори, пълни с родили наскоро жени“, заяви говорителят на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) Джеймс Елдър, който се намира в палестинския анклав, пред репортери в Женева посредством видеоконферентна връзка.

