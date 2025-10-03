Подробно търсене

"Хамас" се съгласи да освободи всички израелски заложници съгласно плана на Тръмп

Валерия Динкова
"Хамас" се съгласи да освободи всички израелски заложници съгласно плана на Тръмп
"Хамас" се съгласи да освободи всички израелски заложници съгласно плана на Тръмп
Протест пред дома на израелския президент Бенямин Нетаняху с искане да се работи за освобождаване на заложниците, 22 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Ohad Zwigenberg
Газа,  
03.10.2025 23:05
 (БТА)

Палестинското радикално движение "Хамас" тази вечер съобщи в изявление, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Групировката потвърди и готовността си незабавно да започне преговори посредством посредниците, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението.

Палестинската организация освен това повтори и ангажимента си да предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими технократи, се добавя в изявлението.

По-рано тази вечер телевизия "Ал Джазира" съобщи, че отговорът на "Хамас" вече е предаден на Белия дом.  

/ВД/

Свързани новини

02.10.2025 18:09

Израелската армия блокира основния път към град Газа, министърът на отбраната Кац заяви, че това е последна възможност за цивилните да го напуснат

Израелски танкове блокираха основния път към град Газа, възпрепятствайки хората, напуснали обсадения град, да се върнат. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че това е последният шанс за стотиците хиляди цивилни, които все още са в града, да избягат, предаде Ройтерс.
02.10.2025 16:09

Би Би Си: Военният лидер на "Хамас" в Газа се противопоставя на плана за прекратяване на огъня

Посредниците в преговорите за мир в ивицата Газа са се свързали с ръководителя на военното крило на "Хамас" в анклава, който е заявил, че не е съгласен с новия план на САЩ за прекратяване на огъня, съобщи Би Би Си. Смята се, че Из ал Дин ал Хадад
30.09.2025 19:12

Ако "Хамас" отхвърли плана на Тръмп за Газа, Израел ще "довърши работата си" там, каза израелският посланик в ООН

Ако палестинската групировка "Хамас" отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в Газа, Израел ще "довърши работата си" и ще върне вкъщи всички останали заложници, заяви днес израелският посланик в ООН Дани Данон, цитиран от Ройтерс.
30.09.2025 16:46

Тръмп заяви, че "Хамас" разполага с три или четири дни, за да отговори на предложението му за мир в ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че бойците на палестинската въоръжена групировка "Хамас" имат около три или четири дни, за да отговорят на предложението му за сключване на мирно споразумение в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:13 на 04.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация