Подробно търсене

Ако "Хамас" отхвърли плана на Тръмп за Газа, Израел ще "довърши работата си" там, каза израелският посланик в ООН

Анелия Пенкова
Ако "Хамас" отхвърли плана на Тръмп за Газа, Израел ще "довърши работата си" там, каза израелският посланик в ООН
Ако "Хамас" отхвърли плана на Тръмп за Газа, Израел ще "довърши работата си" там, каза израелският посланик в ООН
Израелският посланик в ООН Дани Данон (AP Photo/Yuki Iwamura)
30.09.2025 19:12
 (БТА)
Етикети

Ако палестинската групировка "Хамас" отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в Газа, Израел ще "довърши работата си" и ще върне вкъщи всички останали заложници, заяви днес израелският постоянен представител в ООН Дани Данон, цитиран от Ройтерс. 

"Ако откажат плана, Израел ще свърши работата си по лесния или по трудния начин. Връщането им (на заложниците) не може да чака. Това не е просто пътна карта за връщането им. Това е план за край на терора, който започна на 7 октомври" 2023 г., каза Данон на събитие в ООН по повод наближаващата втора годишнина от началото на войната. 

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "Хамас" има около три или четири дни, за да отговори на предложението му за сключване на мирно споразумение в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на движението. Той предупреди, че бойците рискуват "да си платят в ада", ако групировката им не го подпише, предаде Франс прес.

След почти две години война Белият дом разпространи вчера предложение от 20 точки, което трябва да сложи окончателно край на конфликта, предизвикан от кървавата атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която доведе до десетки хиляди жертви и превърна ивицата Газа в развалини.

/ЛМ/

Свързани новини

30.09.2025 19:16

Директорът на турската разузнавателна служба МИТ се намира в Катар, за да се включи в разговори относно плановете за ивицата Газа

Директорът на турската разузнавателна служба МИТ Ибрахим Калън се намира в Катар, където ще се включи в обсъждания на предложения от американския президент Доналд Тръмп план за слагане на край на конфликта в ивицата Газа, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на анонимни източници от отбранителния сектор.
30.09.2025 17:56

Тръмп обяви пред висши американски военни, че иска да събере Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изтъкна днес в реч пред висши военни от американската армия способността си на миротворец, но в същото време заяви, че конфликтите в ивицата Газа и в Украйна се разгарят въпреки посредническите усилия на правителството му, предаде Ройтерс.
30.09.2025 17:30

Тръмп заяви, че ще се срещне с високопоставени американски военни и че ще уволни всеки един от тях, ако не му хареса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще се срещне с високопоставени американски военни лидери и че ще уволни всеки един от тях на място, ако не му хареса, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:29 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация