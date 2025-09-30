Ако "Хамас" отхвърли плана на Тръмп за Газа, Израел ще "довърши работата си" там, каза израелският посланик в ООН

Ако палестинската групировка "Хамас" отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в Газа, Израел ще "довърши работата си" и ще върне вкъщи всички останали заложници, заяви днес израелският постоянен представител в ООН Дани Данон, цитиран от Ройтерс.

"Ако откажат плана, Израел ще свърши работата си по лесния или по трудния начин. Връщането им (на заложниците) не може да чака. Това не е просто пътна карта за връщането им. Това е план за край на терора, който започна на 7 октомври" 2023 г., каза Данон на събитие в ООН по повод наближаващата втора годишнина от началото на войната.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "Хамас" има около три или четири дни, за да отговори на предложението му за сключване на мирно споразумение в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на движението. Той предупреди, че бойците рискуват "да си платят в ада", ако групировката им не го подпише, предаде Франс прес.

След почти две години война Белият дом разпространи вчера предложение от 20 точки, което трябва да сложи окончателно край на конфликта, предизвикан от кървавата атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която доведе до десетки хиляди жертви и превърна ивицата Газа в развалини.