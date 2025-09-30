Подробно търсене

Нужни са още преговори и изясняване на детайли по плана за ивицата Газа, заяви Катар

Иво Тасев
Американският президент Доналд Тръмп при посещението си в Доха заедно с емира на Катар - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, 14 май 2025 г. Снимка: АП/Alex Brandon
Доха/Кайро,  
30.09.2025 21:27
 (БТА)
Катар вижда необходимост от изясняване на детайли и още преговори по мирния план за ивицата Газа, предложен от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Планът е все още на ранен етап и е нужно да бъде разработен и изяснен", каза днес премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани пред телевизия "Ал Джазира".

Той посочи, че има нужда най-вече от изясняване на схемата за изтегляне на израелските войски от крайбрежния анклав.

Представеният от Тръмп план подлежи на "дискусия относно детайлите и начина на тяхното прилагане", заяви Ал Тани, цитиран от "Ал Джазира".

При все че основната цел си остава краят на войната между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", премиерът на Катар обяви, че "е необходимо изясняване и допълнителни детайли, за които са нужни преговори". 

Представяйки мирния си план, Тръмп - както често се случва досега - изрази надежда за слагане край на войната в ивицата Газа. Но както и при предишни негови предложения, след обявяването и на сегашния план на Вашингтон остават висящи въпроси, които будят съмнение дали той в действителност може да доведе до мир, отбелязва Ройтерс.

/СХТ/

30.09.2025 19:12

Ако "Хамас" отхвърли плана на Тръмп за Газа, Израел ще "довърши работата си" там, каза израелският посланик в ООН

Ако палестинската групировка "Хамас" отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в Газа, Израел ще "довърши работата си" и ще върне вкъщи всички останали заложници, заяви днес израелският посланик в ООН Дани Данон, цитиран от Ройтерс.
30.09.2025 18:54

Тръмп заяви, че "Хамас" разполага с три или четири дни, за да отговори на предложението му за мир в ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че бойците на палестинското ислямистко движение "Хамас" имат около три или четири дни, за да отговорят на предложението му за сключване на мирно споразумение в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на движението, като предупреди, че те рискуват "да платят в ада", ако групировката не го подпише, предаде Франс прес.
30.09.2025 17:56

Тръмп обяви пред висши американски военни, че иска да събере Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изтъкна днес в реч пред висши военни от американската армия способността си на миротворец, но в същото време заяви, че конфликтите в ивицата Газа и в Украйна се разгарят въпреки посредническите усилия на правителството му, предаде Ройтерс.
30.09.2025 16:42

Катар заяви, че "Хамас" разглежда "отговорно" американския план за примирие в Газа

В момента ислямистката групировка "Хамас" разглежда "отговорно" планът за примирие в Газа, изработен от американския президент Доналд Тръмп, заяви говорителят на катарското министерство Маджед ал-Ансари днес, цитиран от ДПА. Катарски и египетски
30.09.2025 16:09

България приветства плана на американския президент Тръмп за прекратяване на военните действия в Газа, заявиха от МВнР

България приветства конкретния план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия в Газа и отчита бързата и положителна реакция на Израел, заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа

