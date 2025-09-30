Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Тръмп заяви, че "Хамас" разполага с три или четири дни, за да отговори на предложението му за мир в ивицата Газа

Симеон Томов, Алексей Маргоевски
Тръмп заяви, че "Хамас" разполага с три или четири дни, за да отговори на предложението му за мир в ивицата Газа
Тръмп заяви, че "Хамас" разполага с три или четири дни, за да отговори на предложението му за мир в ивицата Газа
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори днес пред журналисти на Южната морава на Белия дом. Снимка: АП/ Alex Brandon
Вашингтон,  
30.09.2025 18:54
 (БТА)
Етикети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че бойците на палестинското ислямистко движение "Хамас" имат около три или четири дни, за да отговорят на предложението му за сключване на мирно споразумение в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на движението, като предупреди, че те рискуват "да платят в ада", ако групировката не го подпише, предаде Франс прес.

След почти две години война Белият дом разпространи вчера предложение от 20 точки, което трябва да сложи окончателно край на конфликта, предизвикан от кървавата атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която доведе до десетки хиляди жертви и превърна ивицата Газа в развалини.

"Ще дадем около три или четири дни. Ще видим. Всички арабски страни са съгласни, мюсюлманските държави са съгласни, Израел е съгласен. Чакаме само "Хамас". И "Хамас" или ще го направи, или не - и ако не го направи, това ще бъде много тъжен край", каза американският президент в кратко изявление пред журналисти в Белия дом.

Американският план, подкрепен от много страни, предвижда прекратяване на огъня, освобождаване в рамките на 72 часа на заложниците, държани от "Хамас", разоръжаване на ислямисткото движение, което управлява ивицата Газа от 2007 г. насам, поетапно изтегляне на израелската армия, разполагане на международни сили в анклава и установяване там на преходна власт.

По-късно днес пред американските генерали и адмирали, свикани спешно по много необичаен начин във военна база край Вашингтон, президентът на САЩ заплаши "Хамас", че "ще си плати в ада".

"Липсва ни един подпис и те ще си платят в ада, ако не подпишат. Надявам се, че ще подпишат за собственото си добро и ще създадат нещо наистина велико", каза Тръмп.

Американският президент, който редовно се хвали, че е разрешил различни конфликти по целия свят, заяви, че би било "обида" за САЩ, ако той не получи Нобеловата награда за мир.

"Да я дадат на човек, който не е направил нищо. Това би било голяма обида за нашата страна", заключи Тръмп.

Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Турция, Индонезия и Пакистан заявиха в съвместно комюнике, че приветстват "ролята на американския президент и неговите искрени усилия за прекратяване на войната в ивицата Газа". Те потвърдиха "желанието си да работят по положителен и конструктивен начин със САЩ и заинтересованите страни, за да финализират споразумението и да гарантират неговото изпълнение". 

/СХТ/

Свързани новини

30.09.2025 12:11

Нетаняху каза, че не се е съгласил на срещата си с Тръмп да бъде създадена палестинска държава

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че не е приел на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп принципа за създаване на палестинска държава, предаде Франс прес.
30.09.2025 12:04

Германският канцлер приветства плана на Доналд Тръмп за мир в Газа

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц приветства плана за мир в ивицата Газа, изработен от американския президент Доналд Тръмп, като го нарече "най-добрата възможност да се сложи край на войната в Газа", предадоха Франс прес и Ройтерс.
30.09.2025 11:30

Палестинската автономна власт приветства усилията за мир на Доналд Тръмп и обеща реформи

Палестинската автономната власт обеща да направи реформи, за да се върне в ивицата Газа и по този начин да отстрани всички пречки пред създаването на независима палестинска държава, предаде Асошиейтед прес.
30.09.2025 10:55

АФП: Какво съдържат 20-те точки от плана на Тръмп за край на войната в ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи план от 20 точки за прекратяване на войната в ивицата Газа, водена между Израел и „Хамас“ и за бъдещето на тази палестинска територия. Франс прес обобщава точките от плана на Тръмп. 1.      Ивицата Газа ще
30.09.2025 09:03

Американски и британски издания коментират плана на Тръмп за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера представи плана си за прекратяване на огъня в Газа и го нарече историческа възможност за установяване на мир след две години на жестоко насилие, пише в. „Ню Йорк Таймс“. В действителност обаче това беше по-скоро

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:27 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация