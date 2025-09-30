Тръмп заяви, че "Хамас" разполага с три или четири дни, за да отговори на предложението му за мир в ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че бойците на палестинското ислямистко движение "Хамас" имат около три или четири дни, за да отговорят на предложението му за сключване на мирно споразумение в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на движението, като предупреди, че те рискуват "да платят в ада", ако групировката не го подпише, предаде Франс прес.

След почти две години война Белият дом разпространи вчера предложение от 20 точки, което трябва да сложи окончателно край на конфликта, предизвикан от кървавата атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която доведе до десетки хиляди жертви и превърна ивицата Газа в развалини.

"Ще дадем около три или четири дни. Ще видим. Всички арабски страни са съгласни, мюсюлманските държави са съгласни, Израел е съгласен. Чакаме само "Хамас". И "Хамас" или ще го направи, или не - и ако не го направи, това ще бъде много тъжен край", каза американският президент в кратко изявление пред журналисти в Белия дом.

Американският план, подкрепен от много страни, предвижда прекратяване на огъня, освобождаване в рамките на 72 часа на заложниците, държани от "Хамас", разоръжаване на ислямисткото движение, което управлява ивицата Газа от 2007 г. насам, поетапно изтегляне на израелската армия, разполагане на международни сили в анклава и установяване там на преходна власт.

По-късно днес пред американските генерали и адмирали, свикани спешно по много необичаен начин във военна база край Вашингтон, президентът на САЩ заплаши "Хамас", че "ще си плати в ада".

"Липсва ни един подпис и те ще си платят в ада, ако не подпишат. Надявам се, че ще подпишат за собственото си добро и ще създадат нещо наистина велико", каза Тръмп.

Американският президент, който редовно се хвали, че е разрешил различни конфликти по целия свят, заяви, че би било "обида" за САЩ, ако той не получи Нобеловата награда за мир.

"Да я дадат на човек, който не е направил нищо. Това би било голяма обида за нашата страна", заключи Тръмп.

Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Турция, Индонезия и Пакистан заявиха в съвместно комюнике, че приветстват "ролята на американския президент и неговите искрени усилия за прекратяване на войната в ивицата Газа". Те потвърдиха "желанието си да работят по положителен и конструктивен начин със САЩ и заинтересованите страни, за да финализират споразумението и да гарантират неговото изпълнение".