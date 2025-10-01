Подробно търсене

Анелия Пенкова
Тръмп подписа указ, с който обеща да защитава Катар, на фона на израелските удари
Президентът на САЩ Доналд Тръмп (AP Photo/Alex Brandon)
Дубай,  
01.10.2025 18:02
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес указ, с който обещава да използва всички мерки, включително и да предприеме военни действия, за да защити богатата на петрол страна Катар, предаде Асошиейтед прес. Все още не е ясно каква тежест има това обещание. Това става на фона на изненадващите израелски удари срещу Катар, насочени срещу лидери на "Хамас".

В текста на документа се говори за "близкото сътрудничество" между двете страни, както и "общите им интереси". Указът обещава "гарантиране на сигурността и териториалната цялост на Катар срещу външни атаки."

"САЩ трябва да приемат всяка въоръжена атака срещу територията, суверенитета и критичната инфраструктура на държавата Катар като заплаха за мира и сигурността на Съединените щати", пише в указа. 

"В случай на нападение САЩ ще предприемат всички законови и подходящи мерки, включително дипломатически, икономически, и ако е наложително, военни, за да защитават интересите на САЩ и Катар и да възстановят мира и стабилността."

Указът е издаден на фона на визитата във Вашингтон на израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон. 

Тръмп организира разговор между Нетаняху и представители на Катар по време на посещението му, при което Нетаняху изрази "дълбокото си съжаление" за удара, при който бяха убити 6 души, включително и представител на катарските сили за сигурност, съобщи Белият дом. 

Под въпрос остава доколко в действителност може да бъде изпълнено подобно обещание, тъй като обикновено правно обвързващите споразумения или договори трябва да бъдат одобрени от Сената на Конгреса на САЩ. Въпреки това някои президенти са сключвали международни споразумения и без одобрението на Сената, както например стана с Барак Обама във връзка с Иран през 2015 г.

 

/ГГ/

Към 18:27 на 01.10.2025 Новините от днес

