Тръмп даде на "Хамас" срок до 18:00 ч. вашингтонско време в неделя да се съгласи с предложението му за мир в ивицата Газа

Симеон Томов
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: АП/ Alex Brandon
Вашингтон ,  
03.10.2025 18:57
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че "Хамас" трябва да се съгласи с предложеното мирно споразумение за ивицата Газа до неделя вечер в 18:00 ч. вашингтонско време (01:00 ч. в нощта срещу понеделник българско) и заплаши, че палестинската въоръжена групировка ще претърпи още атаки, ако не го направи, предадоха Асошийтед прес и Ройтерс. 

"Всички страни са подписали! Ако това споразумение, което дава ПОСЛЕДЕН ШАНС, не бъде постигнато, срещу "Хамас" ще се отприщи невиждан досега ад", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Споразумението с "Хамас" трябва да бъде постигнато до неделя вечер в 18:00 ч. вашингтонско време". "По един или друг начин в Близкия изток ще има мир", добави американският президент. 

Тръмп представи плана си по-рано тази седмица в Белия дом заедно с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху. 

На въпроса дали "Хамас" е финализирал отговора си по отношение на плана на Тръмп за ивицата Газа, представител на палестинската групировка заяви снощи пред Ройтерс: "Все още не, водят се интензивни дискусии". Представителят на "Хамас" подчерта, че групировката е провела разговори с посредници от арабските държави, Турция и палестински фракции, за да оформи "палестинския отговор". 

Във вторник Тръмп заяви, че ще даде на "Хамас" около три или четири дни, за да приеме мирния план, състоящ се от 20 точки, който призовава групировката да се разоръжи - изискване, което палестинското движение неведнъж е отхвърляло. 

Американският план, подкрепен от много страни, предвижда прекратяване на огъня, освобождаване на заложниците, държани от "Хамас", разоръжаване на ислямисткото движение, което управлява ивицата Газа от 2007 г. насам, поетапно изтегляне на израелската армия, разполагане на международни сили в анклава и установяване там на преходна власт. 

 

 

 

 

