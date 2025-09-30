Директорът на турската разузнавателна служба МИТ се намира в Катар, за да се включи в разговори относно плановете за ивицата Газа

Директорът на турската разузнавателна служба МИТ Ибрахим Калън се намира в Катар, където ще се включи в обсъждания на предложения от американския президент Доналд Тръмп план за слагане на край на конфликта в ивицата Газа, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на анонимни източници от отбранителния сектор.

По-рано днес на пресконференция в катарската столица Доха, говорителят на катарското външно министерство Маджид ал Ансари заяви, че представители на Турция и „Хамас“ ще се срещнат днес, за да обсъдят прекратяването на огъня в Газа и всеобхватния план, обявен от Тръмп, като подчерта, че „усилията на Катар, Египет и Турция за прекратяване на войната ще бъдат осъществявани колективно и координирано“, припомни Анадолската агенция.

Планът на Тръмп предвижда освобождаването на всички израелски пленници в замяна на десетки палестински затворници, разоръжаване на "Хамас", поетапно изтегляне на израелските сили от ивицата Газа и създаване на съставен от технократи палестински комитет за управление на анклава.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп представи план от 20 точки за слагане на край на конфликта в ивицата Газа в Белия дом заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху, припомня сайтът „Тюркийе тудей“. Планът предвижда освобождаването на всички израелски пленници в замяна на десетки палестински затворници, разоръжаване на "Хамас", поетапно изтегляне на израелските сили от ивицата Газа и създаване на съставен от технократи палестински комитет за управление на анклава.