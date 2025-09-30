Подробно търсене

Директорът на турската разузнавателна служба МИТ се намира в Катар, за да се включи в разговори относно плановете за ивицата Газа

Кристиан Стратев
Директорът на турската разузнавателна служба МИТ се намира в Катар, за да се включи в разговори относно плановете за ивицата Газа
Директорът на турската разузнавателна служба МИТ се намира в Катар, за да се включи в разговори относно плановете за ивицата Газа
Ръководителят на турското разузнаване Ибрахим Калън пристига в двореца "Чъраган". Снимка: AP Photo/Emrah Gurel
Анкара,  
30.09.2025 19:16
 (БТА)

Директорът на турската разузнавателна служба МИТ Ибрахим Калън се намира в Катар, където ще се включи в обсъждания на предложения от американския президент Доналд Тръмп план за слагане на край на конфликта в ивицата Газа, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на анонимни източници от отбранителния сектор. 

По-рано днес на пресконференция в катарската столица Доха, говорителят на катарското външно министерство Маджид ал Ансари заяви, че представители на Турция и „Хамас“ ще се срещнат днес, за да обсъдят прекратяването на огъня в Газа и всеобхватния план, обявен от Тръмп, като подчерта, че „усилията на Катар, Египет и Турция за прекратяване на войната ще бъдат осъществявани колективно и координирано“, припомни Анадолската агенция. 

Планът на Тръмп предвижда освобождаването на всички израелски пленници в замяна на десетки палестински затворници, разоръжаване на "Хамас", поетапно изтегляне на израелските сили от ивицата Газа и създаване на съставен от технократи палестински комитет за управление на анклава.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп представи план от 20 точки за слагане на край на конфликта в ивицата Газа в Белия дом заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху, припомня сайтът „Тюркийе тудей“. Планът предвижда освобождаването на всички израелски пленници в замяна на десетки палестински затворници, разоръжаване на "Хамас", поетапно изтегляне на израелските сили от ивицата Газа и създаване на съставен от технократи палестински комитет за управление на анклава.

/С-АМ/

Свързани новини

30.09.2025 19:12

Ако "Хамас" отхвърли плана на Тръмп за Газа, Израел ще "довърши работата си" там, каза израелският посланик в ООН

Ако палестинската групировка "Хамас" отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в Газа, Израел ще "довърши работата си" и ще върне вкъщи всички останали заложници, заяви днес израелският посланик в ООН Дани Данон, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:25 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация