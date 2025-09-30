Подробно търсене

Владимир Сахатчиев
Палестинската автономна власт приветства усилията за мир на Доналд Тръмп и обеща реформи
Палестинският президент Махмуд Абас говори в резиденцията на Палестинската автономна власт в Рамала на Западния бряг по време на съвместно заседание на Изпълнителния комитет на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и Централния комитет на движението "Фатах", 12 май 2021 г. (AP Photo/Majdi Mohammed, File)
Рамала,  
30.09.2025 11:30
 (БТА)
Палестинската автономната власт (ПАВ) обеща да направи реформи, за да се върне в ивицата Газа и по този начин да отстрани всички пречки пред създаването на независима палестинска държава, предаде Асошиейтед прес.

"Държавата Палестина приветства искрените и целенасочени усилия на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната и още веднъж потвърждава доверието си в неговите способности да намери път към мира", се казва в позицията на ПАВ. "Потвърждаваме и желанието си за съвременна, демократична и невоенизирана палестинска държава, ангажирана с плурализма и мирното предаване на властта."

В съобщението си ПАВ обещава реформи, включително нови избори и премахване на системата за предоставяне на парични обезщетения на семействата на бойци, замесени в нападения срещу Израел.

Планът на Тръмп от 20 точки за прекратяване на войната и следвоенното устройство на Газа не предвижда изселване на палестинците от анклава и съдържа призив за незабавно спиране на боевете, ако и двете страни го приемат.

В документът се отправя и настояване всички израелски заложници да бъдат освободени в срок до 72 часа от приемането на плана от Израел.

Предложението на Тръмп практически поставя Газа с над двумилионното ѝ население под международен контрол. Предвижда се в палестинския анклав да бъдат разположени международни сили за сигурност и той да бъде управляван от "Управителен съвет за мира", оглавяван от Тръмп и бившия британски премиер Тони Блеър, който ще отговаря за управлението и възстановяването на ивицата.

Територията ще остане обкръжена от израелски войски. "Хамас" повече няма да я управлява и цялата военна инфраструктура, включително тунелите, ще бъде премахната.

Международните сили за сигурност, които ще бъдат разположени, ще поддържат реда и ще обучат палестинска полиция, на която да бъдат предадени правоохранителните функции. Египет каза, че обучава хиляди палестински полицаи, които да бъдат разположени в Газа.

 

 

 

