Тръмп заяви, че Израел е "много близо" до мирно споразумение в ивицата Газа

Симеон Томов
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и премиерът на Израел Бенямин Нетаняху по време на срещата им днес в Белия дом. Снимка: АП/ Alex Brandon
Вашингтон ,  
29.09.2025 22:30
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Израел и други страни са "много близо" до постигането на споразумение за прекратяване на войната в Газа, предаде Ройтерс.

Тръмп, който се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, каза още, че споразумението ще включва арабските страни и трябва да допринесе за постигането на по-широк мир в Близкия изток.

Белият дом обяви малко преди това мирен план за ивицата Газа, който предлага прекратяване на конфликта между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", както и връщането на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от страна на Израел, отбелязва Ройтерс. 

Ако и двете страни се съгласят с предложението, "войната ще приключи незабавно", се казва в плана. Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат исвободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана. 

На пресконференция след срещата си с президента на САЩ в Белия дом израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че подкрепя мирното предложение на Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа.

"Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, с който се постигат военните ни цели. Той ще върне на Израел всички наши заложници, ще унищожи военните способности на "Хамас", ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че ивицата Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел", каза Нетаняху.

/СХТ/

29.09.2025 21:57

Нетаняху обеща в телефонен разговор с катарския премиер никога повече да не атакува Катар

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща в телефонен разговор с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, в който участва и американският президент Доналд Тръмп, никога повече да не атакува Катар, съобщи в изявление катарското външно министерство, предаде Ройтерс.
29.09.2025 16:22

Мелони е провела телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп

Италианският премиер Джорджа Мелони е провела телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха АНСА и „РАИ Нюз“. Разговорът е бил фокусиран върху Близкия изток, по-специално ивицата Газа. Той се проведе малко след като Мелони беше в Ню
29.09.2025 14:58

Крайнодесен израелски министър поиска "свобода на действие" за израелската армия в ивицата Газа преди срещата между Нетаняху и Тръмп

Крайнодесен израелски министър днес поиска израелската армия да запази "пълна свобода на действие" в ивицата Газа в случай на постигане на споразумение за спиране на огъня по време на ключовата среща във Вашингтон между премиера Бенямин Нетаняху и американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.
29.09.2025 03:14

Израел знае къде се крие иранският запас от уран, заяви Нетаняху

Израелското правителство твърди, че знае къде Иран съхранява около 400 килограма уран, обогатен до нива, близки до необходимите за използване в ядрени оръжия, предаде ДПА. "Ние със сигурност знаем къде се намира. Имаме доста добра представа за
28.09.2025 14:28

Крайнодесните коалиционни партньори оказват натиск върху Нетаняху преди преговорите с Тръмп

Крайнодесните коалиционни партньори на израелския премиер Бенямин Нетаняху отправиха призиви към него да анексира части от Западния бряг и да продължи войната в Газа, за да постигне пълна военна победа над "Хамас", съобщи ДПА.
28.09.2025 06:35

Президентът на Колумбия обвинява САЩ в нарушение на международното право след отнемането на визата му

Колумбийският президент Густаво Петро отхвърли решението на Съединените щати да му отнемат визата и обвини Вашингтон в нарушение на международното право, предаде Ройтерс. В петък САЩ обявиха, че ще анулират визата на Петро, след като той се включи в

