Израел знае къде се крие иранският запас от уран, заяви Нетаняху

Асен Георгиев
Израел знае къде се крие иранският запас от уран, заяви Нетаняху
Израел знае къде се крие иранският запас от уран, заяви Нетаняху
Служител на иранските сили за сигурност в ирански ядрен обект. Снимка: АП/Vahid Salemi.
Вашингтон,  
29.09.2025 03:14
 (БТА)
Израелското правителство твърди, че знае къде Иран съхранява около 400 килограма уран, обогатен до нива, близки до необходимите за използване в ядрени оръжия, предаде ДПА.

"Ние със сигурност знаем къде се намира. Имаме доста добра представа за местонахождението му", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху пред американската телевизия "Фокс нюз". Израел е споделил тази информация със САЩ, добави той.

Според доклад на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в началото на лятото, преди началото на войната на Израел срещу Иран, страната е притежавала над 400 килограма уран, обогатен до 60% чистота. За производството на ядрени оръжия е необходимо допълнително обогатяване над 90%. Въпреки това остава спорно колко от този материал и от капацитета на Иран за обогатяване са останали непокътнати след атаките на САЩ и Израел през юни.

Иран отрича да се стреми към разработването на ядрени оръжия.

Нетаняху не даде пряк отговор на въпроса дали Израел, за който се смята, че разполага със собствен таен ядрен арсенал, планира да конфискува урана, отбелязва ДПА.

"Трябва да поддържаме дипломатически и икономически натиск върху Иран, за да стане ясно, че няма да толерираме възобновяването на усилията му да произвежда ядрени бомби, насочени към унищожаването на моята и вашата страна", заяви израелският премиер пред американската публика.

Почти 10 години след историческото ядрено споразумение с Иран, санкциите на ООН, наложени първоначално на страната, бяха възстановени в неделя, след изтичането на крайния срок.

Иранският президент Масуд Пезешкиан отхвърли преговорите по иранската ядрена програма, които биха могли да породят "нови проблеми", след възстановяването на санкциите на ООН срещу страната му, отбелязва Франс прес.

"Винаги сме заявявали готовността си за логичен, справедлив и честен диалог, основан на ясни критерии, но никога няма да приемем преговори, които биха ни донесли нови проблеми и трудности", заявил е Пезешкиан, цитиран от информационната агенция ИРНА.

