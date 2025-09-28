Подробно търсене

Иранската национална валута достигна историческо дъно спрямо щатския долар

Атанаси Петров
Обменно бюро в центъра на Техеран. Снимка: АП/Vahid Salemi
Техеран,  
28.09.2025 12:45
 (БТА)

Иранската национална валута - риалът - днес достигна историческо дъно спрямо щатския долар заради възстановяването на санкциите на ООН срещу Техеран, съобщи Франс прес, позовавайки се на данни от няколко сайта за проследяване на валутните курсове.

Към 07:30 ч. по Гринуич, според неофициалния курс на черния пазар, един долар се търгуваше за около 1,12 милиона риала, а едно евро – за 1,32 милиона риала, сочат данните на референтните сайтове Bonbast и AlanChand.

Месец преди възстановяването на санкциите на ООН срещу Иран, инициирано от Франция, Великобритания и Германия, един долар се разменяше за малко над 1 милион риала. В началото на август курсът беше около 900 000 риала за долар.

От 20:00 ч. нюйоркско време снощи (00:00 ч. днес по Гринуич) отново са сила санкциите на ООН срещу Иран, след като преговорите между Техеран и западните държави за ядрената програма на Техеран се провалиха. Санкциите включват оръжейно ембарго и икономически рестрикции. Те бяха възстановени 10 години отменянето им.

 

/ДИ/

28.09.2025 11:22

Техеран осъди "неоснователното и неоправдано" връщане на санкциите на ООН срещу Иран

Иран определи като "необосновано" връщането на санкциите на ООН по инициатива на Франция, Великобритания и Германия заради ядрената му програма и призова държавите да не ги прилагат, предаде Франс прес.
27.09.2025 10:34

Иран извика за консултации посланиците си от страните от Европейската тройка часове преди възобновяването на санкциите на ООН

Санкциите на ООН срещу Иран официално ще бъдат възобновени тази вечер, след като се провалиха преговорите с европейските страни, които поискаха гаранции за ядрената програма на Иран, а Техеран обяви решението за незаконно и извика посланиците си от три европейски държави, предаде Франс прес.
27.09.2025 00:21

Съветът за сигурност на ООН отхвърли резолюция за шестмесечно отлагане на санкциите срещу Иран

Съветът за сигурност на ООН отхвърли предложението на Русия и Китай за шестмесечно отлагане на повторното налагане на международни санкции срещу Иран заради ядрената програма на Техеран, предадоха световните агенции. Едва четири държави от

