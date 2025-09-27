Иран извика за консултации посланиците си от страните от Европейската тройка часове преди възобновяването на санкциите на ООН

site.btaИран извика за консултации посланиците си от страните от Европейската тройка часове преди възобновяването на санкциите на ООН
Санкциите на ООН срещу Иран официално ще бъдат възобновени тази вечер, след като се провалиха преговорите с европейските страни, които поискаха гаранции за ядрената програма на Иран, а Техеран обяви решението за незаконно и извика посланиците си от три европейски държави, предаде Франс прес.
Великобритания, Франция и Германия – групата страни, известна като Европейската тройка (Групата Е3), в края на август задейства т.нар. "механизъм за връщане", който позволява санкциите, отменени през 2015 г. след споразумението за ядрената програма на Иран, да бъдат върнати в рамките на 30 дни.
След като ООН гласува за връщане на санкциите, а вчера Русия и Китай не успяха да отложат крайния срок за възобновяването на мерките, тежките санкции, вариращи от оръжейно ембарго до икономически мерки, ще бъдат възстановени тази нощ.
В знак на протест тази сутрин Техеран извика за консултации посланиците си във Франция, Германия и Великобритания, съобщи иранската държавна телевизия.
"Иранската ядрена ескалация, описана подробно в над 60 доклада на МААЕ (Международната агенция за атомна енергия) през последните шест години, е заплаха за мира и сигурността", заяви британският постоянен пратеник в ООН Барбара Удуърд, без да изключи възможността санкциите отново да бъдат вдигнати "в бъдеще".
Европейските страни поставиха на Иран три условия – възобновяване на преговорите със САЩ, достъп на инспекторите на МААЕ до ядрените обекти в Натанз, Фордо и Исфахан, които бяха бомбардирани през юни от Израел и САЩ и осигуряване на безопасността на запасите от обогатен уран.
След като прекрати отношенията си с агенцията на ООН след атаките през юни, в началото на септември Иран се съгласи на нова рамка за сътрудничество с МААЕ.
Инспекциите в някои ядрени обекти бяха възобновени тази седмица, съобщи МААЕ.
/ВД/
