Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Иран извика за консултации посланиците си от страните от Европейската тройка часове преди възобновяването на санкциите на ООН

Валерия Динкова
Иран извика за консултации посланиците си от страните от Европейската тройка часове преди възобновяването на санкциите на ООН
Иран извика за консултации посланиците си от страните от Европейската тройка часове преди възобновяването на санкциите на ООН
Сателитно изображение на ядрения обект в Натанз, разрушен при израелските удари през юни. Снимка: Maxar Technologies via AP, File
Ню Йорк,  
27.09.2025 10:34
 (БТА)

Санкциите на ООН срещу Иран официално ще бъдат възобновени тази вечер, след като се провалиха преговорите с европейските страни, които поискаха гаранции за ядрената програма на Иран, а Техеран обяви решението за незаконно и извика посланиците си от три европейски държави, предаде Франс прес.

Великобритания, Франция и Германия – групата страни, известна като Европейската тройка (Групата Е3), в края на август задейства т.нар. "механизъм за връщане", който позволява санкциите, отменени през 2015 г. след споразумението за ядрената програма на Иран, да бъдат върнати в рамките на 30 дни.

След като ООН гласува за връщане на санкциите, а вчера Русия и Китай не успяха да отложат крайния срок за възобновяването на мерките, тежките санкции, вариращи от оръжейно ембарго до икономически мерки, ще бъдат възстановени тази нощ.

В знак на протест тази сутрин Техеран извика за консултации посланиците си във Франция, Германия и Великобритания, съобщи иранската държавна телевизия.

"Иранската ядрена ескалация, описана подробно в над 60 доклада на МААЕ (Международната агенция за атомна енергия) през последните шест години, е заплаха за мира и сигурността", заяви британският постоянен пратеник в ООН Барбара Удуърд, без да изключи възможността санкциите отново да бъдат вдигнати "в бъдеще".

Европейските страни поставиха на Иран три условия – възобновяване на преговорите със САЩ, достъп на инспекторите на МААЕ до ядрените обекти в Натанз, Фордо и Исфахан, които бяха бомбардирани през юни от Израел и САЩ и осигуряване на безопасността на запасите от обогатен уран.

След като прекрати отношенията си с агенцията на ООН след атаките през юни, в началото на септември Иран се съгласи на нова рамка за сътрудничество с МААЕ.

Инспекциите в някои ядрени обекти бяха възобновени тази седмица, съобщи МААЕ.

/ВД/

Свързани новини

27.09.2025 00:21

Съветът за сигурност на ООН отхвърли резолюция за шестмесечно отлагане на санкциите срещу Иран

Съветът за сигурност на ООН отхвърли предложението на Русия и Китай за шестмесечно отлагане на повторното налагане на международни санкции срещу Иран заради ядрената програма на Техеран, предадоха световните агенции. Едва четири държави от
26.09.2025 20:46

МААЕ не регистрира обогатяване на уран от Иран до по-високи равнища, заяви Гроси

Международната агенция за атомна енергия не е регистрирала признаци, че Иран повишава уран до по-високи равнища, заяви генералният директор на ядрения регулатор на ООН Рафаел Гроси по време на конференция за атомната енергия в Москва, предаде ТАСС.
26.09.2025 10:43

ИРНА: Иран заяви, че споразумението с МААЕ ще остане ако не бъдат предприемани враждебни действия, включително връщане на санкциите на ООН

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви днес, че споразумението на Техеран с МААЕ, ядрена агенция на ООН, ще остане в сила само ако не бъдат предприети враждебни действия срещу Иран, включително всякакви опити за възстановяване на санкциите, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:43 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация