ИРНА: Иран заяви, че споразумението с МААЕ ще остане ако не бъдат предприемани враждебни действия, включително връщане на санкциите на ООН

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви днес, че споразумението на Техеран с Международната агенция за атомна енергия, ще остане в сила само ако не бъдат предприети враждебни действия срещу Иран, включително всякакви опити за възстановяване на санкциите, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.

