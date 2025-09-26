Подробно търсене

ИРНА: Иран заяви, че споразумението с МААЕ ще остане ако не бъдат предприемани враждебни действия, включително връщане на санкциите на ООН

Денис Киров
Снимка: БТА
Дубай,  
26.09.2025 10:43
 (БТА)

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви днес, че споразумението на Техеран с Международната агенция за атомна енергия, ще остане в сила само ако не бъдат предприети враждебни действия срещу Иран, включително всякакви опити за възстановяване на санкциите, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)

/ЛМ/

Към 11:08 на 26.09.2025 Новините от днес

