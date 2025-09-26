ИРНА: Иран заяви, че споразумението с МААЕ ще остане ако не бъдат предприемани враждебни действия, включително връщане на санкциите на ООН

site.btaИРНА: Иран заяви, че споразумението с МААЕ ще остане ако не бъдат предприемани враждебни действия, включително връщане на санкциите на ООН
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви днес, че споразумението на Техеран с Международната агенция за атомна енергия, ще остане в сила само ако не бъдат предприети враждебни действия срещу Иран, включително всякакви опити за възстановяване на санкциите, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)
/ЛМ/
