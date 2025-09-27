Подробно търсене

ОБНОВЕНА Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания заради връщането на санкциите на ООН

Валерия Динкова
Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания заради връщането на санкциите на ООН
Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания заради връщането на санкциите на ООН
БТА
Техеран,  
27.09.2025 08:54 | ОБНОВЕНА 27.09.2025 08:57
 (БТА)

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания във връзка с механизма за възстановяване на санкциите на ООН срещу страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната агенция Мер.

"След безотговорните действия на трите европейски страни за връщане на отменени резолюции на Съвета за сигурност на ООН, посланиците на Иран в Германия, Франция и Обединеното кралство бяха призовани в Техеран за консултации“, съобщи държавната телевизия.

Този ход идва, след като вчера се провалиха руските и китайските усилия в 15-членния Съвет за сигурност на ООН за отлагане на възобновяването на международните санкции срещу Техеран заради ядрената му програма.

Едва четири държави вчера подкрепиха проекторезолюцията на Москва и Пекин, което проправи пътя за връщане на санкциите.

26.09.2025 20:46

МААЕ не регистрира обогатяване на уран от Иран до по-високи равнища, заяви Гроси

Международната агенция за атомна енергия не е регистрирала признаци, че Иран повишава уран до по-високи равнища, заяви генералният директор на ядрения регулатор на ООН Рафаел Гроси по време на конференция за атомната енергия в Москва, предаде ТАСС.
26.09.2025 10:43

ИРНА: Иран заяви, че споразумението с МААЕ ще остане ако не бъдат предприемани враждебни действия, включително връщане на санкциите на ООН

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви днес, че споразумението на Техеран с МААЕ, ядрена агенция на ООН, ще остане в сила само ако не бъдат предприети враждебни действия срещу Иран, включително всякакви опити за възстановяване на санкциите, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.
25.09.2025 23:15

Русия и Китай искат Съветът за сигурност на ООН да гласува резолюция за шестмесечно отлагане на санкциите срещу Иран

Русия и Китай поискаха Съветът за сигурност на ООН утре да гласува проекторезолюция за шестмесечно отлагане на повторното налагане на международните санкции срещу Иран, предаде Ройтерс.
25.09.2025 21:25

Иран е готов за всеки сценарий, но се надява санкциите на ООН да не бъдат възстановени, каза президентът Пезешкиан

Техеран е напълно подготвен за всеки сценарий и ще коригира политиката си, ако санкциите на ООН бъдат възстановени, заяви днес иранският президент Масуд Пезешкиан, като изрази надежда, те да не бъдат върнати, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс.

