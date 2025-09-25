Русия и Китай искат Съветът за сигурност на ООН да гласува резолюция за шестмесечно отлагане на санкциите срещу Иран

Русия и Китай поискаха Съветът за сигурност на ООН утре да гласува проекторезолюция за шестмесечно отлагане на повторното налагане на международните санкции срещу Иран, предаде Ройтерс.

На 28 август Франция, Великобритания и Германия задействаха процедура за повторно налагане на санкциите срещу Иран, които бяха отменени по силата на ядреното споразумение между Ислямската република и западните сили от 2015 г. Според Париж, Лондон и Берлин Техеран нарушава споразумението, чиято цел бе да се попречи на Ислямската република да разработи ядрено оръжие.

Всички санкции на ООН срещу Иран трябва отново да влязат в полунощ по Гринуич на 27 септември.

Предложената от Русия и Китай резолюция се нуждае от подкрепата на поне 9 държави от 15-членния Съвет за сигурност на ООН и освен това Великобритания, Франция или САЩ не трябва да налагат вето.

Тази седмица Иран и европейските сили се опитват да постигнат договорка, с която да се отложи връщането на санкциите и да се даде възможност за дългосрочни преговори по ядрената програма на Техеран.

Няма големи перспективи да се избегне повторно налагане на санкции, без да се сключи сделка между Иран и европейските сили, казват дипломати.

Великобритания, Франция и Германия предложиха на Иран отсрочка до шест месеца, ако той изпълни определени условия. Трите западани страни искат Ислямската република да възстанови достъпа на експерти от ООН до ядрените си обекти, да реши проблемите, свързани с с опасенията, че обогатява уран за военни цели, и да започне преговори със САЩ.