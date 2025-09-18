Подробно търсене

Санкциите на ООН срещу Иран ще бъдат върнати, заяви френският президент Макрон

Атанаси Петров
Санкциите на ООН срещу Иран ще бъдат върнати, заяви френският президент Макрон
Санкциите на ООН срещу Иран ще бъдат върнати, заяви френският президент Макрон
Френският президент Еманюел Макрон. Снимка: АП/Michel Euler
Париж,  
18.09.2025 20:28
 (БТА)
Етикети

Франция, Германия и Великобритания ще върнат вероятно до края на месеца международните санкции срещу Иран, след като Техеран се отнесе несериозно към последния кръг преговори, целящ да ги предотврати, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

В края на август Франция, Германия и Великобритания, известни като Е3, задействаха 30-дневен процес по повторното налагане на санкциите на ООН срещу Иран. Париж, Берлин и Лондон поставиха условия, които Техеран трябваше да изпълни през септември, за да бъде избегнат този механизъм.

Предложението на Е3 за отлагане на връщането на санкциите с до шест месеца беше обвързано с условието Иран да възстанови достъпа на инспекторите на ООН до запасите си от обогатен уран. Също така от Иран се изискваше да започне преговори със САЩ относно ядрената си програма.

В интервю за израелския „Канал 12“ Макрон подчерта, че санкциите ще бъдат възстановени, тъй като последната информация от Иран „не може да се смята за сериозна“.

Вчера външните министри на трите европейски страни имаха телефонен разговор с иранския си колега, по време на който и двете страни признаха, че няма съществен напредък, въпреки че все още има възможност за опит за споразумение.

Съветът за сигурност на ООН ще подложи на гласуване утре резолюция, която предвижда отмяна на санкциите срещу Иран. Дипломати прогнозират, че тя вероятно няма да събере необходимите девет гласа за приемане, а дори и да ги получи, ще бъде блокирана с вето от САЩ, Великобритания или Франция. Отхвърлянето на резолюцията, подкрепяна от Русия и Китай, ще доведе до възстановяване на санкциите.

/ВС/

Свързани новини

16.09.2025 19:58

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на лица и организации, свързани с финансиране на иранската армия

Вашингтон наложи нов пакет от санкции, свързани с Иран, насочени към лица и организации, за които САЩ твърдят, че са свързани с финансиране на армията на Техеран. Сред тях попадат и такива, базирани в Хонконг и Обединените арабски емирства (ОАЕ),
10.09.2025 15:20

Иран заяви, че са необходими още преговори, за да се осъществят инспекции на МААЕ в страната

Новото споразумение между Иран и МААЕ не гарантира достъп на инспектори до ядрените обекти в страната, заяви иранският външен министър, цитиран от Ройтерс, като Техеран настоява за допълнителни преговори относно начина на провеждане на
03.09.2025 18:06

Депутати в Иран призоваха за изтегляне на страната от договора за неразпространение на ядрено оръжие

Шестдесет депутати от иранския парламент днес поискаха бързо изтегляне на Иран от глобалния договор за неразпространение на ядрено оръжие в отговор на предстоящото връщане на международните санкции срещу Ислямската република, предаде ДПА,
29.08.2025 20:53

Великобритания, Франция и Германия призоваха Иран да се съгласи на споразумение, което да забави налагането на санкции от ООН

Великобритания, Франция и Германия призоваха Иран да изпълни три изисквания, за да може заплахата им за повторно налагане на санкции от ООН да бъде отложена, за да се даде време за преговори по споразумение, което да отговори на опасенията им
29.08.2025 12:36

Задействането на механизма за връщане на санкциите срещу Иран не е продуктивно решение, заяви Китай

Китай определи като контрапродуктивно решението на Германия, Франция и Великобритания да задействат механизма за връщане на международните санкции срещу Иран заради ядрената му програма, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:38 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация