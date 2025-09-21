Подробно търсене

Делегация от американски конгресмени посети Пекин и настоя за повече военен диалог между двете държави

Симеон Томов
Конгресменът демократ Адам Смит. Снимка: АП/ J. Scott Applewhite
Пекин,  
21.09.2025 22:52
Група от американски конгресмени от Републиканската и Демократическата партия настоя за повече диалог между военните по време на среща днес в Пекин с китайския премиер Ли Цян, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че откакто отношенията между САЩ и Китай се влошиха, представителите на Конгреса на САЩ рядко правят подобни посещения.  

Предишната визита на група американски сенатори беше през 2023 г., а делегацията от днес беше първата такава от Камарата на представителите на САЩ (долната камара на Конгреса на САЩ), която посещава Пекин от 2019 г. насам. 

Ли посрещна делегацията, водена от конгресмена Адам Смит, и нарече посещението "пътуване, което ще разчупи леда и ще задълбочи връзките между двете страни". "Важно е двете ни страни да имат повече обмен и сътрудничество, което е не само добро за нас, но и от голямо значение за света", добави той. 

Смит, водещият член на демократическото малцинство от Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите на САЩ, заяви, че двете страни са постигнали споразумение по основната цел на посещението. 

"Разбира се, търговията и икономиката са на първо място в списъка ... (но също така) ние сме много фокусирани върху разговорите между военните", заяви Смит в уводната си реч. "Като член на Комисията по въоръжените сили, съм силно обезпокоен, че нашите две армии не си комуникират достатъчно", добави той. 

В делегацията участваха също конгресменът републиканец Майкъл Баумгартнер, член на Комисията по външни работи на Камарата на представителите на САЩ, както и конгресмените демократи Ро Кана и Криси Хулахан, и двамата членове на Комията по въоръжените сили на Камарата на представители на САЩ. Те ще останат в Китай до четвъртък. 

Отношенията между САЩ и Китай се влошиха след началото на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и бяха обтегнати допълнително от търговското напрежение, статута на самоуправляващия се остров Тайван, който Пекин смята за своя територия, подкрепата на Китай за Русия и огромните претенции на Китай в Южнокитайско море, отбелязва АП. 

"Китай и САЩ са двете най-мощни и влиятелни държави в света, затова е много важно да се разбираме и да намерим начин да съжителстваме мирно в света", заяви Смит. "Наистина приветствам вашите коментари за желанието да се изгради и укрепи тази връзка", добави той. 

След дълъг телефонен разговор в петък с китайския президент Си Цзинпин, Тръмп заяви, че ще се срещне с него на регионална среща на върха, която ще се състои в края на октомври в Южна Корея, и ще посети Китай "в началото на следващата година".

