Китайският президент призова нацията да се противопостави решително на независимостта на Тайван

Китайският президент Си Цзинпин призова днес нацията да се противопостави решително на "сепаратистките дейности за независимост на Тайван" и външната намеса, съобщи държавната новинарска агенция Синхуа, цитирана от Ройтерс.

Си направи тези изявления на прием в Пекин по повод 76-ата годишнина от основаването на Китайската народна република.

Президентът на Китай обеща да защитава решително националния суверенитет и териториална цялост, като същевременно се ангажира да задълбочи обмена и сътрудничеството между населението от двете страни на Тайванския проток.