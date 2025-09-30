Подробно търсене

Китайският президент призова нацията да се противопостави решително на независимостта на Тайван

Пламен Йотински
Китайският президент Си Цзинпин вдига тост, след като произнесе реч на прием по повод 76-ата годишнина от основаването на Китайската народна република. Снимка: АП/Ng Han Guan
Пекин,  
30.09.2025 16:01
 (БТА)

Китайският президент Си Цзинпин призова днес нацията да се противопостави решително на "сепаратистките дейности за независимост на Тайван" и външната намеса, съобщи държавната новинарска агенция Синхуа, цитирана от Ройтерс.

Си направи тези изявления на прием в Пекин по повод 76-ата годишнина от основаването на Китайската народна република.

Президентът на Китай обеща да защитава решително националния суверенитет и териториална цялост, като същевременно се ангажира да задълбочи обмена и сътрудничеството между населението от двете страни на Тайванския проток.  

23.09.2025 09:21

Висши дипломати от САЩ, Южна Корея и Япония изразиха загриженост относно Тайванския проток

Външните министри на Южна Корея, Япония и Съединените щати изразиха загриженост относно все по-честите дестабилизиращи дейности около Тайван, в съвместно изявление, публикувано след срещата им вчера, предаде Ройтерс.
21.09.2025 22:52

Делегация от американски конгресмени посети Пекин и настоя за повече военен диалог между двете държави

Група от американски конгресмени от Републиканската и Демократическата партия настоя за повече диалог между военните по време на среща днес в Пекин с китайския премиер Ли Цян, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че откакто отношенията между САЩ и Китай се влошиха, представителите на Конгреса на САЩ рядко правят подобни посещения.
18.09.2025 14:19

Китайският министър на отбраната поднови заплахите за завземане на Тайван при откриването на форум за сигурност

Китайският министър на отбраната Дун Цзюн поднови заплахите, че страната му ще завземе самоуправляващия се Тайван, откривайки днес форум за сигурност в Пекин, предаде Асошиейтед прес.

