Алексей Маргоевски
Китайският министър на отбраната поднови заплахите за завземане на Тайван при откриването на форум за сигурност
Китайският министър на отбраната Дун Цзюн говори днес пред форума "Сяншан" в Пекин. Снимка: AP/Ng Han Guan
Пекин,  
18.09.2025 14:19
 (БТА)

Китайският министър на отбраната Дун Цзюн поднови заплахите, че страната му ще завземе самоуправляващия се Тайван, откривайки днес форум за сигурност в Пекин, предаде Асошиейтед прес.

"Връщането" на Тайван в лоното на Китай "е неразделна част от следвоенния международен ред", заяви Дун Цзюн пред аудитория от чуждестранни военни представители, присъстващи на форума "Сяншан" в Пекин, ежегодно събитие, на което Китай се стреми да прояви регионално лидерство и да засили военното сътрудничество.

Пекин смята Тайван за своя отцепила се провинция и си запазва правото за използване на сила, за да го постави под свой контрол. Китай оказва военен натиск върху Тайван, като почти ежедневно изпраща военни кораби и самолети в близост до острова.

Президентът на Тайван Уилям Лай и неговата управляваща Демократическа прогресивна партия отхвърлят тезите на Пекин и поддържат позицията, че Тайван е суверенна държава, чието бъдеще трябва да се решава от нейния народ.

Дун посочи, че Китай "никога няма да допусне успеха на каквито и да било сепаратистки опити за независимост на Тайван" и че е готов да осуети "всякаква външна военна намеса".

"Китайската армия е готова да работи с всички страни, за да служи като сила за глобален мир, стабилност и напредък", каза той.

Без да споменава изрично САЩ, Дун разкритикува "такова поведение като външна военна намеса, стремеж към сфери на влияние и принуждаване на други държави да вземат страна". Той нарече подобни действия средство "за потапяне на международната общност в хаос и конфликти".

/ЛМ/

Свързани новини

18.09.2025 06:23

Китайският министър на отбраната призова за по-голямо единство по света, за да се избегне налагането на "правото на по-силния"

Китайският министър на отбраната Дун Цзюн днес настоя за полагането на по-големи усилия за глобално единство и предупреди за все по-разделен свят, "определян от закона на джунглата", предаде Ройтерс.
05.09.2025 01:05

Американски и тайвански служители на отбраната са се срещнали в Аляска миналата седмица, съобщи официален представител на САЩ

Американски и тайвански служители на отбраната проведоха разговори в Аляска миналата седмица, съобщи вчера официален американски представител, цитиран от Ройтерс.
03.09.2025 11:50

Китай демонстрира военната си мощ на парад по случай 80-годишнината от края на Втората световна война

Китай проведе мащабен военен парад в центъра на Пекин, с който отбеляза 80-годишнината от победата си във Втората световна война, като потвърди ангажимента си към мирно развитие в един свят, който все още е изпълнен с нестабилност и несигурност, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.
29.08.2025 13:13

Китай отправи критики срещу посещението на американски сенатори в Тайван

Посещението на двама американски сенатори в Тайван предизвика критики от страна на Китай, който смята острова за своя територия и се противопоставя на всякакви контакти между негови представители и други държави, предаде Асошиейтед прес.
29.08.2025 11:59

Влиятелен американски сенатор, който е на посещение в Тайван, изрази подкрепата си за правото му на самоопределение

Американският сенатор Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили към горната камара на Конгреса и един от най-гласовитите поддръжници на Тайван в законодателния орган на САЩ, заяви, че Тайван има правото да бъде свободен и "да запази самоопределението си", предаде Ройтерс.

