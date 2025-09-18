Китайският министър на отбраната поднови заплахите за завземане на Тайван при откриването на форум за сигурност

Китайският министър на отбраната Дун Цзюн поднови заплахите, че страната му ще завземе самоуправляващия се Тайван, откривайки днес форум за сигурност в Пекин, предаде Асошиейтед прес.

"Връщането" на Тайван в лоното на Китай "е неразделна част от следвоенния международен ред", заяви Дун Цзюн пред аудитория от чуждестранни военни представители, присъстващи на форума "Сяншан" в Пекин, ежегодно събитие, на което Китай се стреми да прояви регионално лидерство и да засили военното сътрудничество.

Пекин смята Тайван за своя отцепила се провинция и си запазва правото за използване на сила, за да го постави под свой контрол. Китай оказва военен натиск върху Тайван, като почти ежедневно изпраща военни кораби и самолети в близост до острова.

Президентът на Тайван Уилям Лай и неговата управляваща Демократическа прогресивна партия отхвърлят тезите на Пекин и поддържат позицията, че Тайван е суверенна държава, чието бъдеще трябва да се решава от нейния народ.

Дун посочи, че Китай "никога няма да допусне успеха на каквито и да било сепаратистки опити за независимост на Тайван" и че е готов да осуети "всякаква външна военна намеса".

"Китайската армия е готова да работи с всички страни, за да служи като сила за глобален мир, стабилност и напредък", каза той.

Без да споменава изрично САЩ, Дун разкритикува "такова поведение като външна военна намеса, стремеж към сфери на влияние и принуждаване на други държави да вземат страна". Той нарече подобни действия средство "за потапяне на международната общност в хаос и конфликти".