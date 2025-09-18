Китайският министър на отбраната призова за по-голямо единство по света, за да се избегне налагането на "правото на по-силния"

Китайският министър на отбраната Дун Цзюн днес настоя за полагането на по-големи усилия за глобално единство и предупреди за все по-разделен свят, "определян от закона на джунглата", предаде Ройтерс.

В заволирана нападка срещу САЩ по време на речта си на официалното откриване на форума за сигурност "Сяншан" в Пекин, Дун заяви, че светът е белязан от мислене в духа на Студената война, хегемония и протекционизъм.

"Външното военно влияние, търсенето на сфери на влияние и принуждаването на другите да заемат страна ще хвърли международната общност в хаос", подчерта той.

"Манията за абсолютно превъзходство във военната сила и подходът за "правото на по-силния" ще доведат до разделен свят, определян от закона на джунглата и безредието", добави китайският министър на отбраната.

Около 1800 представители от 100 страни, включително държавни представители, военен персонал и учени, присъстват на ежегодното тридневно събитие, съобщи китайската агенция Синхуа.

Повечето западни държави изпратиха дипломатически представители на ниско ниво на форума, като някои заявиха, че се опитват да разберат повече за продължаващото изграждане на китайската армия и непрозрачното военно ръководство.

Речта на Дун последва скорошните коментари на президента Си Цзинпин срещу "хегемонията и политиката на силата".

Ситуацията се развива на фона на тлеещото напрежение между Китай и САЩ, заедно със съюзниците и партньорите им, около огнища на конфликти в Източна Азия, включително Тайван и Южнокитайско море, отбеляза Ройтерс.