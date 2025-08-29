Подробно търсене

Влиятелен американски сенатор, който е на посещение в Тайван, изрази подкрепата си за правото му на самоопределение

Валерия Динкова
Президентът на Тайван Уилям Лай. Снимка: АП/Chiang Ying-ying
Тайпе,  
29.08.2025 11:59
 (БТА)

Американският сенатор Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили към горната камара на Конгреса и един от най-гласовитите поддръжници на Тайван в законодателния орган на САЩ, заяви днес, че Тайван има правото да бъде свободен и "да запази самоопределението си", предаде Ройтерс.

Тези негови думи бяха приветствани от тайванския президент Уилям Лай.

Републиканецът Уикър каза на Уилям Лай на среща в Тайпе, че той и колегата му – сенаторката Деб Фишър са на посещение в Тайван, за да разберат по-добре нуждите и притесненията на острова.

"Дойдохме тук от САЩ, за да донесем послание от Конгреса за ангажираност, дългосрочно приятелство и решимост за това, че една свободна страна като Тайван абсолютно има право да остане свободна и да запази самоопределението си", заяви Уикър.

Пекин, който редовно критикува всяка проява на подкрепа за Тайван от страна на Вашингтон, многократно се противопостави на пътуването на Уикър. Китай твърдо се противопоставя на всякакъв официален обмен между САЩ и Тайван, заяви Министерството на външните работи на страната.

Пекин засили военните си дейности около Тайван през последните пет години, включително организирайки и военни учения, припомня Ройтерс.

Лай повтори пред Уикър предложението си за преговори с Китай, което Пекин многократно отхвърли, но заяви, че бъдещето на Тайван може да бъде решено само от неговия народ.

Тайван се надява да засили сътрудничество си със САЩ в областта на сигурността, включително с разработване и производство на оръжия, добави тайванският президент.

