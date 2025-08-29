Ръководителят на влиятелната Комисия по въоръжените сили на Сената на САЩ пристигна в Тайван

Американският сенатор Роджър Уикър, който е председател на влиятелната Комисия по въоръжените сили на Сената и е един от най-големите поддръжници на Тайван в Конгреса на САЩ, пристигна в Тайпе днес, предаде Ройтерс, като се позова на кадри, излъчени на живо по телевизията.

Уикър беше посрещнат на летище Сонгшан в центъра на Тайпе от заместник-министъра на външните работи на Тайван Чен Мин-чи.

Сенаторът заяви, че той и колегата му Деб Фишер ще подчертаят и подсилят "голямото партньорство", което е съществувало и ще съществува между САЩ и Тайван.

Сенатор Фишер също е републиканец и член на Комисията по въоръжените сили.

"Тук сме, за да говорим с нашите приятели и съюзници в Тайван за това, което правим в подкрепа на световния мир, от вида мир чрез сила, за който говореше Роналд Рейгън", заяви той пред медиите на летището. "Застанали сме тук, за да подчертаем партньорството и споразумението за приятелство в областта на сигурността, което Съединените щати имат с Тайван от няколко десетилетия", добави той.

Американският Сенат ще разгледа следващата седмица Закона за националната отбрана, на стойност почти 1 трилион долара, който определя политиката на Пентагона. Уикър заяви, че тазгодишният закон "отново ще добави разпоредби" по отношение на Тайван, макар че не даде подробности.

Миналия месец китайското посолство призова Уикър и други законодатели да отменят плановете си да посетят Тайван. Пекин, който счита острова за своя територия, редовно осъжда всяка проява на подкрепа за Тайпе от страна на Вашингтон.