Подробно търсене

Тръмп заяви, че Китай го е уверил, че няма да заладява Тайван, докато той е на власт

Валерия Динкова
Тръмп заяви, че Китай го е уверил, че няма да заладява Тайван, докато той е на власт
Тръмп заяви, че Китай го е уверил, че няма да заладява Тайван, докато той е на власт
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AП/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
16.08.2025 07:27
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че китайският лидер Си Цзинпин му е казал, че няма да завладява Тайван, докато Тръмп е на власт, предаде Ройтерс, като се позова на интервю на американския държавен глава за "Фокс Нюз".

"Той ми каза: "Никога няма да направя това, докато си президент". Президентът Си ми каза това и аз отговорих: "Добре, оценявам го", посочи американският държавен глава.

Американският и китайският държавен глава проведоха първия си официален разговор по време на втория мандат на Тръмп през юни.

През април Тръмп каза, че Си му се е обадил, но не уточни кога се е било обаждането.

Китай приема Тайван за своя територия и се зарече да се "обедини" с управлявания по демократичен начин остров, дори със сила, ако е необходимо. Тайван категорично се противопостави на претенциите за суверенитет от страна на Китай.

Вчера китайското посолство във Вашингтон описа темата "Тайван" като "най-важния и чувствителен въпрос" в отношенията между Вашингтон и Пекин.

Въпреки че Вашингтон е основният поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, САЩ - както повечето страни – не поддържат официални дипломатически връзки с острова, отбелязва Ройтерс.

/ИТ/

Свързани новини

08.08.2025 06:33

Китай обвини Филипините в погрешни "думи и действия" по отношение на Тайван

Китай обвини Филипините в "погрешни и провокативни думи и действия" по отношение на Тайван, на които се противопоставя категорично, предаде Ройтерс, като се позова на изявление тази сутрин на китайското външно министерство.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:30 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация