Китай обвини Филипините в погрешни "думи и действия" по отношение на Тайван

Светослав Танчев
Китайци се редят на опашка, за да посетят Забранения град в центъра на Пекин. Снимка: AP/Achmad Ibrahim
Пекин,  
08.08.2025 06:33
 (БТА)

Китай обвини Филипините в "погрешни и провокативни думи и действия" по отношение на Тайван, на които се противопоставя категорично, предаде Ройтерс, като се позова на изявление тази сутрин на китайското външно министерство.

Китайското ведомство цитира изявление на филипинския лидер, че страната му не може да остане настрана в случай на конфронтация между Китай и САЩ по въпроса за Тайван.

Пекин смята демократично управлявания Тайван за своя територия, което Тайпе отхвърля.

Посолството на Филипините в Пекин не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.

