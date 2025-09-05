Американски и тайвански служители на отбраната са се срещнали в Аляска миналата седмица, съобщи официален представител на САЩ

Американски и тайвански служители на отбраната са водили разговори в Аляска миналата седмица, съобщи вчера официален представител на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това вероятно ще разгневи Китай. САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения между двете страни.

Китай, който никога не се е отказвал да използва сила, за да постави острова под свой контрол, редовно определя Тайван като най-важната и чувствителна тема в отношенията си с Вашингтон.

В разговорите е участвал Джед Ройъл, най-високопоставеният служител за Индо-тихоокеанския регион в министерството на отбраната на САЩ, който е водил разговори с високопоставен тайвански служител по националната сигурност в Анкоридж, щата Аляска, съобщи американският представител.

Китайският президент Си Цзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор между мир и война по време на внушителния парад в Пекин в сряда, застанал редом с руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в безпрецедентна демонстрация на военна мощ, отбелязва Ройтерс.