АФП: "Пацифистка" Япония увеличава армията си, провокирана от напрежението с Китай

Въоръжен и с лице, зацапано с черна маскировъчна боя, младият наборник Такума Хияне пълзи през поле в Окинава, японски остров, формиращ предната линия на отбраната на страната на фона на растящо безпокойство от амбициите на Китай.

В момент, в който светът отбелязва 80-годишнината от края на Втората световна война, Япония, която поддържа пацифистка политика от поражението си в световния конфликт насам, се стреми да привлече млади попълнения в армията си, но не без известни трудности.

Япония започна да увеличава бюджета си за отбрана през 2023 г. с целта той да достигне 2% от БВП до края на финансовата 2027 – 2028 г., но беше поставена под натиск от правителството на американския президент Доналд Тръмп този дял да нарасне още повече.

Япония се опасява, че Китай може да се опита да превземе силово Тайван – самоуправляващия се остров, който Пекин разглежда като своя отцепническа провинция – и това да предизвика конфликт със САЩ, който може да въвлече и Токио.

След като завършва гимназията през март тази година, 19-годишният Хияне е бил очарован от идеята да помага на жертви на природни бедствия.

"Казах си, че това ще е професия, която ще ми позволи да бъда полезен на родината и да бъда горд с това", обясни той пред журналисти на Франс Прес, избягвайки внимателно чувствителните въпроси, свързани с националната отбрана.

Широка гама от професии

Хияне и другарите му смело понасят задушаващата лятна жега, докато оформят линия на тренировъчното поле, прикривайки се зад тревисти хълмчета, за да се сблъскат с условен неприятел.

"Тренировките са физически натоварващи и много трудни, но съм свикнал с това, тъй като съм спортувал преди в училище. Боравенето с огнестрелно оръжие, от друга страна, ми се струва много по-изтощително и стресиращо", уверява той.

Според японското Министерство на отбраната страната се е надявала да привлече 20 000 нови попълнения в армията през 2023 г., но наетите военнослужещи са се оказали само на половината на този брой. Вследствие на това, към момента около 10% от общо 250 000 щатни длъжности в състава на въоръжените сили остават незаети.

Въпреки това Токио се опитва да укрепи отбранителните си способности в южните региони на Япония, като например Окинава, която представлява стратегическа зона за наблюдение на Китай, Тайванския проток и Корейския полуостров.

Опасностите по време на службата, ниското заплащане и ранната възраст за пенсиониране на военнослужещите на 56 години отблъскват младите японци, смятат военни и експерти. Още повече че ниският процент на раждаемостта и демографският срив в Япония също не благоприятстват намирането на нужните кадри за въоръжените сили.

Според Кадзуки Ишиори, войник от пехотен полк в Окинава, увеличението на средствата за отбрана би могло да "подобри условията на труд за войниците", като това може да включва по-добри климатични инсталации и по-голямо лично пространство в спалните помещения, както и повече социални придобивки.

"Към този момент търсим широка гама от профили, тъй като положението на вътрешната сигурност на страната се изменя, като започнем от областта на киберсигурността и завършим с въздушно-космическата отбрана, радиоелектронната борба и, разбира се, разузнавателните дейности", хвали се Шиори.

Милитаристко минало

Предвид контекста на международната сигурност японският премиер Ишиба Шигеру издигна през юни като основен приоритет увеличаването на личния състав на Силите за самоотбрана.

Въпреки това милитаристкото минало на Япония връща горчиви спомени в паметта на мнозина японци, чиято конституция, изготвена след края на Втората световна война от САЩ и ползваща се с голяма подкрепа от японското общество, забранява на Страната на изгряващото слънце да използва въоръжени сили и фактически не признава Силите за национална самоотбрана за официална армия.

Според проучване на "Галъп интернешънъл", публикувано миналата година, само 9% от запитаните японци биха воювали за страната си, докато 50% биха отказали. За сравнение, 46% от южнокорейците и 41% от американците са посочили, че са готови да служат на страната си, ако това се наложи.

"Японското обществено мнение дълго време се беше съсредоточило върху идеалите на дипломацията, но точният начин за запазване на сигурността и мира не се обсъждаше много" подчерта наскоро Рьоичи Орики, бивш началник на Съвета на началник-щабовете на Силите за самоотбрана. "Надявам се обществото да разбере по-добре действителното положение на националната отбрана", добави той.

(Превод от френски: Николай Джамбазов)