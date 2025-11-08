Управителният съвет, предложен от Георги Павлов, получи най-много гласове на Общото събрание на Българска федерация по лека атлетика

Управителният съвет, предложен от Георги Павлов, получи най-много гласове на извънредното Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) днес в София.

Самият Павлов получи най-голямо одобрение на 100 от представителите на 122 клуба, участвали във вота за избора на УС.

Извънредното събрание бе свикано, след като Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство на 6 август заради постъпили жалби, а в последствие 48 клуба поискаха насрочване на ново ОС.

Звездата на българската лека атлетика Ивет Лалова получи 55 гласа и не бе избрана за част от Управителния съвет. Тя напусна залата след вота.

В УС на федерацията влязоха още предложените от Павлов - Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров и Григор Гутев, както и Даниел Дуков, който беше предложение на другия кандидат за председател на организацията Иван Колев. По право като седми член на ръководното тяло, но без право на глас при избора на нов ръководител на БФЛА, влиза и Добромир Карамаринов като президент на Европейската атлетика.

Новият Управителен съвет се събира на първо заседание утре, на което ще бъде избран и председател на централата, както е по устава на БФЛА.