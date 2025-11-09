Подробно търсене

САЩ обявиха, че ще възстановят отношенията си с Боливия на ниво посланици

Любомир Мартинов
Родриго Пас. (Luis Gandarillas/Pool Photo via AP)
Вашингтон,  
09.11.2025 00:03
 (БТА)

Заместник държавният секретар на Съединените Щати Крустофър Ландау обяви, че страната му ще възстанови дипломатическите си отношения с Боливия на ниво посланици. Той каза това, след като присъства на встъпването в длъжност на новия боливийски президент Родриго Пас Перейра, съобщи ЕФЕ.

Ландау каза, че през последните седмици е имал много тесни контакти с Родрго Пас. "Сега, когато вече е президент, ще възстановим отношенията на ниво посланици, както винаги е трябвало да бъде", каза заместник държавният секретар на съвместен брифинг с Пас. "Дипломацията в крайна сметка е комуникация. Без посланик в столицата на другата страна това се прави много трудно", допълни американецът.

На свой ред новият боливийски президент каза на Ландау да предаде "послание за сърдечност и братство" на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и на цялото му правителство. Пас подчерта, че присъствието на американския представител е признак за намерението му "да отвори Боливия към света и светът да дойде в Боливия". "Това означава да подновим отношенията със Съединените щати, както ще направим и с други страни, от които се изолирахме заради идеологическия догматизъм" на предишната власт в Боливия, каза Пас.

Предишният президент от левицата Ево Моралес, управлявал от 2006 до 2019 г., експулсира от Боливия американския посланик Филип Голдбърг през 2008 г., наред с американските агенции за сътрудничество и за борба с наркотиците поради предполагаем заговор срещу правителството, какъвто Белият дом отрича да е имало.

09.11.2025 00:39

Първа среща между президенти на Боливия и Чили от 19 години насам

Към 01:34 на 09.11.2025 Новините от днес

