Валенсия взе точка от Бетис и напусна зоната на изпадащите
Валенсия / снимка: AP Photo/Alberto Saiz
Валенсия  
09.11.2025 21:39
Отборът на Валенсия взе точка при домакинството си на Бетис, с която напусна зоната на изпадащите от испанската Ла Лига.

На своя стадион "Местая" "прилепите" направиха 1:1 с един от претендентите за класиране в Шампионската лига и с 10 точки и по-добра голова разлика изпревариха тима на Жирона, който се върна на 18-ата позиция.

Бетис поведе в 74-тата минута с гол на Кучо Ернандес, но Луис Риоха в 82-рата минута възстанови равенството.

Равенството остави Бетис на петото място в класирането с 20 точки, на пет зад четвъртия Атлетико Мадрид.

В другия мач от 12-ия кръг, игран по същото време, Майорка надделя у дома над Хетефа с 1:0. Единственото попадение реализира Ведад Муричи в 14-ата минута.

Майорка е на 15-о място с 12 точки, а Хетефе е осми със 17.

 

Мачове от 12-ия кръг на футболното първенство на Испания:
  
Атлетик Билбао - Овиедо Райо    1:0
Валекано - Реал Мадрид          0:0
Майорка - Хетафе                1:0
Валенсия - Бетис                1:1

по-късно днес:
Селта Виго - Барселона 

от събота:
Жирона - Алавес                 1:0
Севиля - Осасуна                1:0
Атлетико Мадрид - Леванте       3:1
Еспаньол - Виляреал             0:2

от петък:
Елче - Реал Сосиедад            1:1

В класирането води Реал Мадрид с 31 точки, пред Виляреал с 26, Барселона и Атлетико Мадрид с по 25, Бетис с 20, Еспаньол с 18 и други.

