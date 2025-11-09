Валенсия взе точка от Бетис и напусна зоната на изпадащите

Отборът на Валенсия взе точка при домакинството си на Бетис, с която напусна зоната на изпадащите от испанската Ла Лига.

На своя стадион "Местая" "прилепите" направиха 1:1 с един от претендентите за класиране в Шампионската лига и с 10 точки и по-добра голова разлика изпревариха тима на Жирона, който се върна на 18-ата позиция.

Бетис поведе в 74-тата минута с гол на Кучо Ернандес, но Луис Риоха в 82-рата минута възстанови равенството.

Равенството остави Бетис на петото място в класирането с 20 точки, на пет зад четвъртия Атлетико Мадрид.

В другия мач от 12-ия кръг, игран по същото време, Майорка надделя у дома над Хетефа с 1:0. Единственото попадение реализира Ведад Муричи в 14-ата минута.

Майорка е на 15-о място с 12 точки, а Хетефе е осми със 17.

Мачове от 12-ия кръг на футболното първенство на Испания: Атлетик Билбао - Овиедо Райо 1:0 Валекано - Реал Мадрид 0:0 Майорка - Хетафе 1:0 Валенсия - Бетис 1:1 по-късно днес: Селта Виго - Барселона от събота: Жирона - Алавес 1:0 Севиля - Осасуна 1:0 Атлетико Мадрид - Леванте 3:1 Еспаньол - Виляреал 0:2 от петък: Елче - Реал Сосиедад 1:1 В класирането води Реал Мадрид с 31 точки, пред Виляреал с 26, Барселона и Атлетико Мадрид с по 25, Бетис с 20, Еспаньол с 18 и други.