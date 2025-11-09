Подробно търсене

Манчестър Сити нанесе тежка загуба на шампиона Ливърпул и се доближи до върха във Висшата лига

Георги Крумов
Нико Гонсалес вкара един от головете за победата на Манчестър Сити над Ливърпул / снимка: AP Photo/Jon Super
Манчестър,  
09.11.2025 20:33
 (БТА)

Манчестър Сити спечели с категоричното 3:0 домакинството си на шампиона Ливърпул, с което бе закрит 11-ият кръг във Висшата лига.

"Гражданите" имаха превъзходство през целия мач, като то бе особено видно през първото полувреме, в което те реализираха два гола и пропуснаха дузпа.

Още от първите минута на срещата лявото крило на "небесносините" Жереми Докю започна да създава проблеми на отбраната на мърсисайдци и в 10-ата минута белгиецът си спечели дузпа. С нейното изпълнение се нагърби Ерлинг Холанд, но голмайсторът на домакините Ерлинг Холанд стреля слабо и Гиорги Мамардашвили спаси изстрела му.

Манчестър Сити все пак поведе в 29-ата минута, като Холанд взе своеобразен реванш. Норвежецът спечели борбата за една висока топка с Ибрахима Конате и с глава реализира за 1:0.

Десетина минути след това дойде и най-спорният момент в мача, при който съдиите отмениха гол на Ливърпул. Върджил ван Дайк вкара с глава след центриране от корнер на Мохамед Салах, но арбитрите счетоха, че Анди Робъртсън, който бе в засада, но не игра с топката, влияе на самата ситуация.

В добавеното време на първата част, което бе седем минути, Манчестър Сити стигна и до втори гол. Далечен изстрел на Нико Гонсалес рикошира в крака на Ван Дайк и излъга Мамардашвили за 2:0.

През второто полувреме Ливърпул показа повече изобретателност в атака, но вместо да се стигне поне до почетен гол за шампионите, домакините от Сити реализираха такъв. Негов автор бе Докю, който вкара с фалцов удар извън наказателното поле.

С победата Манчестър Сити събра 22 точки и изостава единствено от Арсенал, който има 26. Ливърпул е едва на осмо място с 18 точки.

 

Мачове от 11-ия кръг във Висшата лига на Англия: 

Астън Вила - Борнемут           4:0
Брентфорд - Нюкасъл             3:1
Кристъл Палас - Брайтън         0:0
Нотингам Форест - Лийдс         3:1
Манчестър Сити - Ливърпул       3:0

от събота:
Тотнъм - Манчестър Юнайтед      2:2
Евертън - Фулъм                 2:0
Уест Хям - Бърнли               3:2
Съндърланд - Арсенал            2:2
Челси - Уулвърхямптън           3:0

В класирането води Арсенал с 26 точки, пред Манчестър Сити с 22, Челси с 20, Съндърланд 19, Тотнъм, Астън Вила, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Борнемут с по 18 и други.

/ГК/

