Манчестър Сити нанесе тежка загуба на шампиона Ливърпул и се доближи до върха във Висшата лига

Манчестър Сити спечели с категоричното 3:0 домакинството си на шампиона Ливърпул, с което бе закрит 11-ият кръг във Висшата лига.

"Гражданите" имаха превъзходство през целия мач, като то бе особено видно през първото полувреме, в което те реализираха два гола и пропуснаха дузпа.

Още от първите минута на срещата лявото крило на "небесносините" Жереми Докю започна да създава проблеми на отбраната на мърсисайдци и в 10-ата минута белгиецът си спечели дузпа. С нейното изпълнение се нагърби Ерлинг Холанд, но голмайсторът на домакините Ерлинг Холанд стреля слабо и Гиорги Мамардашвили спаси изстрела му.

Манчестър Сити все пак поведе в 29-ата минута, като Холанд взе своеобразен реванш. Норвежецът спечели борбата за една висока топка с Ибрахима Конате и с глава реализира за 1:0.

Десетина минути след това дойде и най-спорният момент в мача, при който съдиите отмениха гол на Ливърпул. Върджил ван Дайк вкара с глава след центриране от корнер на Мохамед Салах, но арбитрите счетоха, че Анди Робъртсън, който бе в засада, но не игра с топката, влияе на самата ситуация.

В добавеното време на първата част, което бе седем минути, Манчестър Сити стигна и до втори гол. Далечен изстрел на Нико Гонсалес рикошира в крака на Ван Дайк и излъга Мамардашвили за 2:0.

През второто полувреме Ливърпул показа повече изобретателност в атака, но вместо да се стигне поне до почетен гол за шампионите, домакините от Сити реализираха такъв. Негов автор бе Докю, който вкара с фалцов удар извън наказателното поле.

С победата Манчестър Сити събра 22 точки и изостава единствено от Арсенал, който има 26. Ливърпул е едва на осмо място с 18 точки.

Мачове от 11-ия кръг във Висшата лига на Англия: Астън Вила - Борнемут 4:0 Брентфорд - Нюкасъл 3:1 Кристъл Палас - Брайтън 0:0 Нотингам Форест - Лийдс 3:1 Манчестър Сити - Ливърпул 3:0 от събота: Тотнъм - Манчестър Юнайтед 2:2 Евертън - Фулъм 2:0 Уест Хям - Бърнли 3:2 Съндърланд - Арсенал 2:2 Челси - Уулвърхямптън 3:0 В класирането води Арсенал с 26 точки, пред Манчестър Сити с 22, Челси с 20, Съндърланд 19, Тотнъм, Астън Вила, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Борнемут с по 18 и други.