Роб Едуардс е новият мениджър на Уулвърхямптън

Роб Едуардс бе назначен за мениджър на английския футболен клуб Уулвърхямптън, който се намира на последното място във Висшата лига, съобщи британската агенция ПА.

Очаква се назначението да бъде направено официално в рамките на следващите 48 часа.

Едуардс пристига от втородивизионния Мидълзбро, а за да бъде взет ръководството на "вълците" ще заплати компенсаторна сума, която се смята, че е в размер на 3 милиона лири.

Договорът на 42-годишния уелски специалист ще бъде до лятото на 2029 година.