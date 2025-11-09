Подробно търсене

Роб Едуардс е новият мениджър на Уулвърхямптън

Георги Крумов
Роб Едуардс е новият мениджър на Уулвърхямптън
Роб Едуардс е новият мениджър на Уулвърхямптън
Роб Едуардс / снимка: Bradley Collyer/PA via AP
Лондон,  
09.11.2025 22:21
 (БТА)

Роб Едуардс бе назначен за мениджър на английския футболен клуб Уулвърхямптън, който се намира на последното място във Висшата лига, съобщи британската агенция ПА.

Очаква се назначението да бъде направено официално в рамките на следващите 48 часа.

Едуардс пристига от втородивизионния Мидълзбро, а за да бъде взет ръководството на "вълците" ще заплати компенсаторна сума, която се смята, че е в размер на 3 милиона лири.

Договорът на 42-годишния уелски специалист ще бъде до лятото на 2029 година.

 

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:05 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация