Дете от плевенска арт школа е отличено в международен конкурс за рисунка на здравна тема

Седемгодишната Магдалена Стоянова от плевенската арт школа "Колорит" получи златен трофей и златен медал от Международния конкурс за детска рисунка "Здраве 2025". Церемонията по награждаване на отличените автори се състоя в Сао Пауло, Бразилия в рамките на единадесетото издание на Международния фестивал на картини за деца пациенти (IFPPP), съобщи ръководовителят на школата и арт педагог Майя Ананиева.

Живописната рисунка на Магдалена "Лекуване с любов" е отличена сред повече от 600 творби на деца от цял свят, участвали в конкурса. Той се организира от Международната група за Здраве и изкуство (HEART) в Иран, която обединява лекари педиатри от цял свят с единствената цел да поддържа и подобрява психичното здраве на болни деца по света, допълни Ананиева.

Рисунката на Магдалена е включена в международна изложба с 40 детски творби от конкурса и ще бъде показана в различни страни и континенти в детски клиники и отделения под наслов "Донасяме усмивка на всяко туптящо сърце". Творбата на седемгодишната авторка ще бъде отпечатана на тениски и други сувенири и ще участва в благотворителни събития за набиране на средства за болни деца и за деца в нужда.

През годините арт школа "Колорит" се представя успешно в международния конкурс на здравна тема. Магдалена е поредното талантливо дете на арт школа "Колорит", което печели престижна награда. Темата "Здраве" вълнува децата и те с вдъхновение рисуват лекарите и медицинския персонал, които ги лекуват не само с лекарства, но и с любов, подчерта Ананиева.

Художничката и арт педагог Майя Ананиева е тазгодишният носител на наградата на името на акд. Юрдан Трифонов, която се връчва от Съюза на учените в България - клон Плевен. Отличието й бе връчено на церемония в навечерието на Деня на народните будители. То се присъжда за цялостен принос за духовното, културно и научно развитие на Плевен и Плевенския край.