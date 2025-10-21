Плевенската арт школа „Колорит“ откри новия си творчески сезон. Това стана в залата на художествена галерия „Илия Бешков“.

По време на церемонията беше открита изложба на тема „Маски“ и тържествено бяха връчени близо 300 национални и международни награди на деца от школата.

„Наградите са от близо 10 държави, като една част от тях са най-високите отличия от световни конкурси“, каза за БТА ръководителят на школата и арт педагог Майя Ананиева.

Тя добави, че за да бъдат стимулирани и вдъхновени децата, на Мартин Ламбев ще бъде връчен отново „Златният трофей на Керала“, който той получи лично в Индия от министъра на туризма на Керала. В този конкурс са участвали 175 000 рисунки на малки художници от цял свят.

Тази вечер бяха връчени два златни медала от световния конкурс в Токио, който съществува половин век. Децата получиха още много златни, сребърни и бронзови отличия, Гран при от Израел, награди от конкурса „Малък зограф“ и др. Всички те са спечелени през последните пет месеца.

В края на април, когато арт школа „Колорит“ отпразнува своята 35-а годишнина, също бяха връчени близо 300 награди.

През годините през школата са преминали повече от 3000 деца, каза още Майя Ананиева. От тях над 400 са се реализирали в различни области на изобразителното изкуство. Има модни и графични дизайнери и архитекти.

Церемонията откри директорът на художествена галерия „Илия Бешков“ д-р Цвета Евлогиева – Кацарова. Гост беше заместник-кметът Елина Димитрова, която връчи най-високите отличия.

Тя каза, че винаги е много вълнуващо да бъдеш сред децата, техните родители и ръководителят на тази арт школа, която със своите успехи и традиции прославя Плевен.

Гостите на церемонията имаха възможността да видят и Почетната награда Certificat D`Honneur за 2025 г., която ЮНЕСКО присъди на Майя Ананиева.