КосоваПрес: Косово е готово да напише нова глава в Средиземноморските игри

Средиземноморските игри имат дълга и богата история, свързана с насърчаването на приятелството и сътрудничеството между страните, граничещи със Средиземно море. Те са най-важното мултиспортно събитие в региона, подобно на Олимпийските игри, но с участие, ограничено до средиземноморските страни. Това предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Идеята за Средиземноморските игри е предложена през 1948 г. от Тахер Паша от Египет, член на Международния олимпийски комитет. Неговата цел е била да укрепи отношенията между средиземноморските страни чрез спорт и мир.

Така през 1951 г. в Александрия, Египет, се провеждат първите Средиземноморски игри с участието на 10 държави и 734 мъже спортисти. Игрите включват класически спортове като лека атлетика, плуване, футбол, бокс и борба.

Оттогава Игрите се провеждат на всеки четири години под супервизията на Международния комитет на Средиземноморските игри (CIJM), който отговаря за процеса на кандидатстване, подготовката и състезанията по олимпийски стандарт.

През десетилетията Игрите включват все повече страни от Южна Европа, Северна Африка и Близкия изток.

В Игрите са участвали много видни световни спортисти, като някои по-късно са станали олимпийски шампиони. Италия, Франция и Испания са сред най-успешните страни.

Нова глава в историята на Средиземноморските игри ще бъде написана през 2030 г., когато Косово ще бъде техен домакин, отбелязва агенция КосоваПрес. За първи път държава от Западните Балкани ще е домакин на събитие от такова ниво.

Решението за домакинството на Косово е взето от Международния комитет на Средиземноморските игри през 2023 г., след като страната представи кандидатура, подготвена с подкрепата на Олимпийския комитет на Косово и държавни институции.

Очаква се в Средиземноморските игри през 2030 г. в Косово да се включат стотици спортисти от над 25 държави, състезаващи се в повече от 25 спорта.

Ръководителят на Координационната комисия на Международния комитет на Средиземноморските игри Ставри Бело многократно е подчертавал, че подготовката напредва по план и че „Косово има възможността да се покаже като модерна страна, способна да бъде домакин на международно събитие с олимпийски стандарти“.

Състезанията ще се проведат в Прищина, Пея (Печ), Джакова (Дяково) и Призрен, в които ще бъдат изградени или ремонтирани няколко спортни комплекса, включително плувни басейни, стадиони за лека атлетика и отборни спортове.

За Косово организирането на Средиземноморските игри ще бъде не само спортно постижение, но и важно представяне пред света с евентуално значителни икономически и туристически ползи.

(Новина от агенция КосоваПрес)