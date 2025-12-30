Инфлацията в Словения се покачва до 2,7 процента през декември, показват данни на словенската статистическа служба

Инфлацията на потребителските цени в Словения се ускори през декември след забавянето през предходния месец, показаха днес данни на Статистическата служба на Република Словения, цитирани от ДПА.

Индексът на потребителските цени се е повишил с 2,7 процента на годишна база през декември, "по-бързо от увеличението от 2,3 на сто през ноември, което беше най-бавната инфлация от пет месеца насам", отбелязва службата.

Цените на храните и безалкохолните напитки са нараснали с 4,5 на сто, а тези на жилищата и комуналните услуги са се повишили с 4,3 процента.

От друга страна, транспортните такси през декември са били с 0,7 процента по-евтини.

На месечна база потребителските цени са останали непроменени за трети пореден месец, сочат данните.

Индексът на инфлацията в ЕС, или HICP, се повиши с 2,6 процента на годишна база през декември спрямо увеличение от 2,4 на сто преди месец, отбелязва словенската служба, цитирана от ДПА.