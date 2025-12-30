Апелативният съд във Варна потвърди мярка "подписка" на обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост в Генерал Тошево, съобщиха от пресцентъра на съда.

Варненският апелативен съд отхвърли протеста на прокуратурата срещу определението на Добричкия окръжен съд, с което мярката за неотклонение е изменена от “задържане под стража” в “подписка”.

Мъж на 30 години е бил привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт по непредпазливост след умишлено нанесена средна телесна повреда на друг мъж в Генерал Тошево през август тази година. 30-годишният мъж е в ареста от 18 август 2025 година.

От Апелативния съд добавят, че Окръжният съд в Добрич правилно е констатирал изтичането на максималния срок на задържането под стража по досъдебното производство. При привличане за престъпление по така формулираното обвинение, мярката за неотклонение според Наказателно процесуалния кодекс не би могла да продължи повече от 2 месеца.

Според Апелативния съд законът предвижда максимални срокове за задържане на досъдебната фаза в зависимост от вида на обвинението. В случая то не е за тежко умишлено престъпление, нито за деяние, което се наказва с лишаване от свобода над 15 години или друго по-тежко наказание.

Втората инстанция съобрази и наличието на обосновано подозрение за авторството на разследваното престъпление. То почива на гласни доказателства и експертизи. Опасността мъжът да извърши престъпление е силно занижена, намира въззивният съдебен състав.

С оглед тези обстоятелства решението на Окръжния съд да измени мярката за процесуална принуда е правилно, посочват от Апелативния съд във Варна и добавят, че освен с естеството на обвинението, видът на мярката е съобразен и с положителната характеристика на дееца – той не е имал други противообществени прояви.

Обвиняемият няма право да напуска населеното място, където е адресът му, без разрешение на компетентните органи. Съдебният акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

На 19 декември тази година Окръжният съд в Добрич измени взетата спрямо 30-годишен мъж мярка за неотклонение от задържане под стража в подписка.