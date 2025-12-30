МОЛДПРЕС: Президентът Мая Санду призова за ускоряване на правосъдната реформа в Молдова

Президентът на Молдова Мая Санду призова парламентът, министерството на правосъдието, Висшият магистратски съвет (ВМС) и други отговорни органи спешно да преразгледат механизма за оценка на съдиите, за да разширят категориите съдии, подлежащи на външна оценка, и да ускорят процедурите за вътрешна оценка на работата. На пресконференция днес Санду отбеляза, че въпреки напредъка в реформата на правосъдието, все още се наблюдават сериозни забавяния при разглеждането на дела за корупция и организирана престъпност, което показва запазване на елементи от старата, корумпирана система, предаде агенция МОЛДПРЕС.



"През последните години положихме значителни усилия за прочистване и реформиране на правосъдието и за осигуряване на по-ефективни условия за борба с корупцията. Вярвам, че в някои области на правосъдието нещата започнаха да работят по-добре. Отбелязват се подобрения, включително благодарение на факта, че някои съдии и прокурори си вършат работата честно, в съответствие със закона и не бягат от отговорност. За съжаление, все още има области, в които някои магистрати продължават да си сътрудничат с престъпници и се стремят да запазят елементи от старата, корумпирана система", каза Санду.

Президентът посочи примери за висящи с години дела, включително свързани с организирани престъпни групи, трафик на наркотици, злоупотреби, банкови измами и пране на пари, включително случаите в "Спестовна банка" (Banca de Economii), които се разглеждат от 2013 г. насам. Тя изтъкна, че по някои дела са изслушани едва няколко свидетели за период от години, което според нея представлява умишлено забавяне.

"Можете да си направите свои собствени заключения, но от моя гледна точка тези примери представляват ясно доказателство, че някои съдии умишлено допускат забавяне на разглеждането на делата и можем да предположим, че това се прави с цел получаване на незаконни облаги", подчерта тя.

Санду подкрепи последните законодателни инициативи на парламента, свързани с магистратите от специализираните звена за борба с корупцията, но заяви, че тези мерки не са недостатъчни. Тя настоя за предприемане на по-твърди и обхватни мерки, за да се гарантира ефективно правосъдие и конкретни резултати в борбата с корупцията.

На 29 декември парламентът прие закон, който изменя нормативните актове за повишаване на прозрачността и почтеността на съдиите и прокурорите.

От своя страна, Мая Санду подчерта, че реформата на правосъдието е критична както за ефективността на държавата, така и за процеса на присъединяване на Молдова към Европейския съюз.



"Реформата на правосъдието е изключително важна както за работата на държавата, така и за процеса ни на присъединяване към Европейския съюз. Ако предприетите досега мерки се окажат недостатъчни, трябва да продължим напред, да коригираме, ускорим и разширим тази реформа. И това ще направим", обобщи тя.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)