Манчестър Сити е близо до финализиране на трансфера на Антоан Семеньо

Английският футболен гранд Манчестър Сити е близо до финализиране на трансфера на нападателя на Борнемут Антоан Семеньо, съобщава „Скай Спортс“.

Преговорите между двата клуба са напреднали значително в последните 24 часа и са навлезли във финалния си етап. Според „Скай“ трансферната сума за ганайския национал ще бъде 65 милиона паунда.

„Гражданите“ са постигнали съгласие с играча, но не бързат да завършат сделката, тъй като не се очаква никой друг клуб да се намеси и да потърси подписа на Семеньо преди да се активира клаузата му за освобождаване между 1 и 10 януари.

През последните седмици Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Челси демонстрираха интерес към ганаеца, но според медиите на Острова двата лондонски тима са се отказали.

Антоан Семеньо пристигна на южния бряг през 2023 година от Бристъл Сити. В четирите си сезона за Борнемут той има 107 мача във всички турнири, в които е отбелязал 31 гола.

25-годишният нападател е в групата на Борнемут за гостуването срещу Челси тази вечер в английското първенство. „Черешките“ се намират на 15-ата позиция във Висшата лига с 22 точки.

Манчестър Сити е втори в класирането с 40 точки, на две зад лидера Арсенал.