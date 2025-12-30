Мартин Георгиев бе представен официално в АЕК Атина

Подробно търсене

Боян Денчев
снимка: БТА
Атина,  
30.12.2025 18:44
 (БТА)

Лидерът в гръцкото първенство - АЕК, представи официално последното си ново попълнение Мартин Георгиев. Националът на България парафира договор с тима от Атина, който е до лятото на 2030 година.

Сайтът на АЕК публикува снимка на 20-годишния юноша на Славия, на която е и собственикът на новия му клуб - Мариос Илиопулос. Бизнесменът е един от най-богатите хора в южната ни съседка. Той е и миноритарен акционер в Ювентус, като за 3,5% от акциите на италианския гранд е платил 34 милиона евро.

От гръцкият тим припомнят, че през 2022 година Георгиев е бил в Барселона, но в крайна сметка не остана там за постоянно.

