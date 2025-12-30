КНА: Кипър, Гърция и Израел задълбочават военното сътрудничество чрез тристранни работни планове

Тристранният работен план за военно сътрудничество и работните планове на въоръжените сили на Гърция, Кипър и Израел са поредна стъпка към задълбочаване на военното сътрудничество между трите страни, съобщиха компетентни източници пред Кипърската информационна агенция (CNA), отбелязвайки, че не става въпрос за създаване на съвместна бригада. Това предаде за БТА агенция КНА.

Компетентните източници са уточнили, че работните планове, подписани миналата седмица в Кипър, включват съвместни учения и тренировки, работни групи в различни области и стратегически военен диалог по въпроси от взаимен интерес.

Според информация на КНА израелската делегация, водена от бригаден генерал Амит Адлер, командир на бригадата „Тевел“, се е срещнала в Никозия с колеги от Гърция и Кипър в контекста на съвместна годишна среща на израелските, гръцките и кипърските въоръжени сили.

„Подписването на работните планове представлява още една стъпка в задълбочаването на военното сътрудничество между страните и допринася за укрепване на стабилността, сигурността и мира в региона на Източното Средиземноморие“, казаха източниците на КНА, допълвайки, че Никозия няма намерение да провокира Турция, нито да ескалира словесното напрежение.

Освен това се отбелязва, че няма такова нещо трите държави да създават съвместна бригада, което опровергава съобщения в медиите напоследък.

