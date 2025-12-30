АНА-МПА: Визия за Атина около 2035 г. според обявените проекти и планове

Гръцката столица Атина ще придобие съвсем нов облик към 2035 г., ако всички планове бъдат завършени по план, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА. Някои от промените в града ще включват обновени индустриални пространства със смесено предназначение, повече зелени обществени пространства и зони, насърчаващи културни дейности, както показва представената по-долу извадка от проекти:

- Главният терминал на международното летище в Атина ще бъде разширен, ще има нови места за паркиране на самолети и автомобили и общо увеличаване на площите с 68% или 150 000 квадратни метра. Планира се летището да обслужва до 40 милиона пътници годишно.

- Бившият хотел Hilton Athens, преименуван на Conrad Athens The Ilisian, ще включва и жилища (Conrad Residences, Waldorf Astoria Residences).

- Линия 4 на атинското метро ще свързва кварталите Кипсели, Галаци, Екзархия и Зографу, а тролейбусите ще бъдат заменени от електрически автобуси.

- Театърът „Атикон-Аполон“ за театрални представления и кино прожекции на стадион „Стадиу“, който беше опожарен през 2012 г., ще бъде възстановен.

- Зала „Арсакион“, в която се помещаваха книжарници и места за отдих близо до „Омония“, ще функционира като базар за хранителни стоки, управляван от Legendary Food, и ще представя гръцки продукти в „Стоа Агора“ (частта ѝ на ъгъла с улица „Стадиу“).

- Реставрираният и обновен Minion, историческият магазин, унищожен от пожара на площад „Омония“, ще включва както офиси, така и магазини. Нов хотел, Moxy Athens City, в класическата сграда Saroglio Hall, също на площад Омония, ще помогне за съживяването на района заедно с други обновени хотели. Сградите се намират на пешеходно разстояние от Националния археологически музей, разширен с 30 000 квадратни метра и обновен.

В атинското предградие „Вотаникос“ новото футболно игрище „Панатинайкос“ ще стимулира градското обновление в район, който в момента е в занемарен вид, със зелено пространство, което е 1,5 пъти по-голямо от това на Националната градина.

Проектът „Елиникон“ ще служи като нов подход към метрополиса Атина с голям открит парк, офис пространства, училища и жилища. Крайбрежието на Атина ще включва Riviera Galleria, новото яхтено пристанище в Агиос Космас и небостъргач, както и Ellinikon Mall, най-големият мол в Гърция, и големия технологичен център Ion за сътрудничество между стартиращи компании от Гърция и чужбина.

В Пирея пристанищният град ще се възроди с пълния набор от услуги в Piraeus Tower, емблематичнният небостъргач, който ще включва офиси, спа центрове, малки ресторанти и пространства за синергия. По-старите промишлени сгради ще бъдат превърнати в сгради със смесено предназначение с жилища, културни пространства и зелени площи, създавайки мини-град в града.

Като цяло обликът на Атина през 2035 г. ще отразява по-съзнателен подход към обществените пространства, озеленяването и развитието, което не разчита изключително на строителство, а включва повторна употреба, зелени площи и град, който работи за своите жители всекидневно.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)