Макс Ебонг: "Дойде време да направя следващата крачка"

Едно от новите зимни попълнения на ЦСКА - Макс Ебонг, се сбогува емоционално с досегашния си тим Астана. 26-годишният полузащитник подписа тригодишен договор с „армейците“.

„Ще бъда кратък, защото не обичам да се сбогувам – винаги е трудно, когато обичаш силно. Моите думи никога няма да могат да предадат всичко, което е в душата ми и което е свързано с вас, момчета. Но дойде време да направя следващата крачка.

Благодаря на ръководството на клуба, на треньорския щаб, на съотборниците си, на персонала и на всеки фен, който ме подкрепяше във всеки един момент. Смело мога да кажа: Астана е моят дом! Завинаги в сърцето ми, Астана. Моите шампиони!“, написа Ебонг в социалната мрежа Instagram.