Иранският президент Пезешкиан разговоря по телефона с Путин за ядрената програма на Иран и войната в Украйна

Иранският президент Масуд Пезешкиан проведе телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, в рамките на който двамата лидери са обсъдили двустранните отношения и реализацията на договореностите. Това съобщи пресслужбата на иранския лидер, цитирана от ТАСС.

"В рамките на телефонния разговор президентите на Иран и Русия подчертаха стратегическото равнище на отношенията между Техеран и Москва, разгледаха реализирането на двустранното сътрудничество и подчертаха необходимостта на продължаването на редовните консултации и укрепването на координацията с цел развитие на всестранни отношения. Състоя се и размяна на мнения по въпросите на по-нататъшното укрепване на руско-иранското сътрудничество в различни област, включително в енергетиката и транспортната инфраструктура. Беше обсъдена също и ситуацията около иранската ядрена програма", се казва в изявлението.

"В рамките на телефонния разговор с президента на Русия Владимир Путин президентът на Ислямска република Иран Масуд Пезешкиан осъди организираната от киевския режим масирана атака с дронове срещу държавната резиденция на президента на Русия в Новгородска област", се допълва и изявлението.

"Руският лидер е предал най-добри пожелания на ръководството и народа на Ислямската република по повод неотдавнашния ирански национален празник Шабе Челе", се посочва в изявлението.

Пезешкиан, на свой ред, е отправил топъл новогодишен поздрав към Путин.

