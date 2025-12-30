Наблюдава се спад на общата заболеваемост в Перник, съобщи директорът на РЗИ д-р Александър Златанов

Наблюдава се спад на общата заболеваемост в Перник, съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в града д-р Александър Златанов. Той допълни, че към момента обстановката е спокойна и не се налага обявяването на грипна епидемия.

В Перник заболелите се равняват на 140 на 10 000 души, като в това число са включени случаите с настинки, както и други бактериални или сезонни инфекции, уточни Златанов. Той добави, че близо 30 процента от случаите не се дължат на типичния преобладаващ грипен вирус, а на настинки и други бактериални инфекции.

Александър Златанов посочи още, че за намаляващата заболеваемост допринася и ваканцията на учениците, както и по-малкото струпване на хора на едно място.

Директорът на здравната инспекция каза още, че има достатъчно легла за настаняване, в лечебните заведения има достатъчно специалисти, а болниците и аптеките са снабдени с лекарства.