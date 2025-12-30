Подробно търсене

Михаела Димитрова
Полицаи са открили голямо количество марихуана и амфетамин в добричкото село Смолница
Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова (архив)
Смолница  
30.12.2025
 (БТА)

Полицаи са открили голямо количество марихуана и амфетамин в частен дом, намиращ се в добричкото село Смолница, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

След извършена проверка днес на жилище, обитавано от 39-годишен мъж, са установени два полиетиленови плика. Единият е със съдържание суха тревна маса, реагираща на марихуана, с приблизително тегло от 800 грама, а вторият – с бяло вещество, реагиращо на амфетамин, с тегло 215 грама. Иззети са и две електронни везни.

Ден по-рано след извършена проверка от полицейски екип в същия мъж са открити 8,13 грама марихуана, посочват от Областната дирекция на МВР.

С прокурорско постановление мярката за задържането му е удължена за срок до 72 часа. Предстои гледане на мярката му за неотклонение в Районния съд в Добрич. Работата по установяване и документиране на престъпната дейност на задържания продължава, посочват от ОД на МВР.

През септември полицията задържа двама мъже за разпространение на наркотични вещества след проверка на два имота.

/АБ/

