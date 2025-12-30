Подробно търсене

10 ранени в Стокхолм, след като автобус се удари в жилищна сграда

Габриела Големанска
10 ранени в Стокхолм, след като автобус се удари в жилищна сграда
10 ранени в Стокхолм, след като автобус се удари в жилищна сграда
Снимка: БТА
Стокхолм,  
30.12.2025 18:51
 (БТА)

Автобус се удари в жилищна сграда в столицата на Швеция Стокхолм. В инцидента са ранени 10 души, от които един е в сериозно състояние, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция.

В автобуса е имало 17 пътници в момента на инцидента, станал в квартала Лилехолмен. Пострадалите са все пътници.

Засега причините за катастрофата са неизвестни.

Трима души загинаха на 14 ноември в Стокхолм, когато автобус се удари в пътници на автобусна спирка. Тогава на шофьора му призляло. Срещу него не е започнало никакво съдебно преследване.

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:17 на 30.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация