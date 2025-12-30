Ситуацията със сметосъбирането в район "Подуяне" не се подобрява, заявява кметът Кристиян Христов

Трябва честно да си кажем нещата – ситуацията със сметосъбирането в "Подуяне" не се подобрява, заявява районният кмет Кристиян Христов в публикация във Фейсбук.

По думите му, вече близо месец районът е в кризисна организация, а липсата на ясен график и последователен маршрут води до хаос – едни места се обслужват, други остават непочистени с дни. Затова днес той пише, че е изпратил официално писмо до кмета на София Васил Терзиев и заместник-кмета по екология Надежда Бобчева с настояване за ясен график и оптимизация на работата в района.

Кадрите от днес ясно показват как изглеждат кварталите ни. Когато не се работи по последователен маршрут, се стига до абсурди – на 50 метра разстояние едни контейнери са празни, а други преливат, пише районният кмет. Това по, думите му, демотивира хората и създава усещане за липса на контрол, въпреки усилията на екипите на терен, които не са спирали работа, включително и по празниците.

Христов коментира и случай от снощи на запалени контейнери в кв. "Сухата река", което според него категорично не е решение и само влошава ситуацията. Районният кмет призовава гражданите да бъдат отговорни – "гневът е разбираем, но изходът е в повече ред, по-добра организация и общи усилия, за да преминем заедно през този труден период".

Вървим към решения на проблемите с отпадъците във всички зони в София, заяви за БТА заместник-кметът по екология Надежда Бобчева. Тя определи 2025 г. като доста напрегната, особено през последните три месеца, откакто започна кризисната ситуацията със събирането на отпадъците в столичните райони "Люлин" и "Красно село".

БТА припомня, че Столичната община въведе временна организация на сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от 1 декември, която продължава да действа и до днес. Мярката се наложи поради изтичане на договора с фирмата, която извършваше дейността, и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията.