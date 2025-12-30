Подробно търсене

Колумбия повишава минималната работна заплата с 23 процента, засилват се опасенията за инфлацията

Бойчо Попов
Снимка: AP/Fernando Vergara, архив
Богота,  
30.12.2025 18:24
 (БТА)

Колумбия ще увеличи минималната месечна работна заплата с 23 на сто от следващата година, обяви президентът Густаво Петро, като мярката има за цел да подпомогне най-бедните работници в страната, но същевременно поражда опасения за инфлационен натиск и възможно затягане на паричната политика, предаде Блумбърг.

Минималната заплата, включително транспортните надбавки, ще се повиши до 2 милиона колумбийски песо (около 530 щатски долара) месечно през 2026 г. По думите на президента Петро това ще доближи възнагражденията до т.нар. „заплата за издръжка“, която позволява на едно домакинство да покрива основната потребителска кошница.

„Това са мерки, които директно ще намалят бедността“, заяви Петро в телевизионно обръщение. Мандатът на президента изтича през август следващата година.

Увеличението ще се появи на фона на предупреждения от страна на централната банка. През миналия месец съдиректорът на Централната банка на Колумбия Маурисио Виламизар посочи, че рязкото повишаване на заплатите е сред основните рискове за инфлацията и може да принуди паричните власти да повишат лихвените проценти. Решението следва увеличението от 9,5 на сто на минималната заплата през миналата година, както и приетата през 2025 г. трудова реформа, която разшири обхвата на извънредното заплащане.

Реалното увеличение на минималното възнаграждение надхвърля с повече от 18 процентни пункта прогнозната инфлация за 2025 г. Правителството наложи решението, след като работодателските организации и синдикатите не успяха да постигнат споразумение. Обявеният ръст е значително по-висок от предложението на бизнеса за около 7 на сто и над исканите от синдикатите 16 на сто.

Финансовите пазари реагираха негативно на решението. Лихвените суапове се повишиха по цялата крива, като доходността по 10-годишните инструменти нарасна с 41 базисни пункта. Доларовите облигации на Колумбия поевтиняха и се представиха по-слабо от тези на други развиващи се икономики на фона на опасенията за влошаване на фискалните перспективи.

/БП/

