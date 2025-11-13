КАБАР: Киргизстанският вицепремиер призова да се сложи край на политическите действия на родова основа

Разделението по родово-племенен признак и основаните на това политически действия в Киргизстан трябва да бъдат прекратени, заяви заместник-председателят на страната и председател на Държавния комитет за национална сигурност Камчъбек Ташиев, цитиран от националната новинарска агенция КАБАР.

Според него в последно време са зачестили случаите на провеждане на събрания по региони от името на отделни родове и кланове, което може да навреди на целостта на държавата.

„Не е правилно, когато някой излиза и казва: „Родът ми е силен, от моя род излизат изтъкнати хора!“ и на това основание да провежда курултаи (политическо и военно събрание на народите от Централна Азия – бел. ред.) по цялата република. Това е открита проява на политика, основана на родово-племенно деление. Това е голяма грешка. Да, ние трябва да познаваме дедите си до седмо коляно, но не бива да допускаме нищо подобно. Затова и моля киргизстанците правилно да разберат, че трябва да спрем подобни действия в името на стабилността и мира в обществото. Подобни прояви са недопустими“, заяви Ташиев.

